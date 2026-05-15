Sanremo e il ponente ligure pronti ad accogliere la “Coppa delle Alpi”: nasce il torneo nazionale U14 dedicato ad Antonio Sonno (Foto e video)

Un nuovo torneo nazionale giovanile per trasformare il ponente ligure in uno dei centri del calcio dilettantistico Under 14 italiano. È stata presentata questo pomeriggio nella Sala degli Specchi di Palazzo Bellevue a Sanremo la prima edizione della “Coppa delle Alpi – Memorial Antonio Sonno”, manifestazione organizzata dal Comitato Regionale Liguria della FIGC-Lega Nazionale Dilettanti e dedicata alla memoria dello storico dirigente federale scomparso nel 2016.

Dal 29 maggio al 1° giugno otto rappresentative regionali e provinciali Under 14 si sfideranno tra Sanremo, Arma di Taggia, Loano, Pietra Ligure, Ceriale e Andora in un torneo che unisce dimensione sportiva, memoria istituzionale e promozione del territorio.

Alla presentazione hanno preso parte il presidente della LND Liguria Giulio Ivaldi, il vicepresidente Giovanni Balestrino, il vicepresidente vicario Giovanni Pampana, l’assessore al Turismo e allo Sport Alessandro Sindoni e Sergio Sonno, figlio di Antonio.

Nel corso della conferenza è stato effettuato anche il sorteggio dei gironi della manifestazione. Il Girone A vedrà impegnate le rappresentative di Trento, Lombardia, Sardegna e Bolzano, mentre il Girone B sarà composto da Veneto, Friuli Venezia Giulia, Piemonte-Valle d’Aosta e Liguria.

Il torneo scatterà ufficialmente il 29 maggio con le prime gare della fase a gironi, che si disputeranno in formula di sola andata. Nel Girone A la prima giornata proporrà Trento-Sardegna a Loano e Lombardia-Bolzano a Pietra Ligure. Nel Girone B, invece, si sfideranno Veneto-Piemonte Valle d’Aosta a Ceriale e Friuli Venezia Giulia-Liguria ad Arma di Taggia.

La seconda giornata, il 30 maggio, vedrà Lombardia-Trento e Bolzano-Sardegna per il Girone A, mentre nel Girone B si giocheranno Piemonte Valle d’Aosta-Friuli Venezia Giulia e Liguria-Veneto.

Il 31 maggio spazio all’ultima giornata dei raggruppamenti: Lombardia-Trento e Sardegna-Bolzano nel Girone A, Friuli Venezia Giulia-Veneto e Piemonte Valle d’Aosta-Liguria nel Girone B.

Le finali si disputeranno il 1° giugno. Le prime classificate dei due gironi si contenderanno il trofeo allo stadio Comunale di Sanremo alle ore 12, mentre le altre finali definiranno dal terzo all’ottavo posto della classifica conclusiva.

Il presidente della LND Liguria Giulio Ivaldi ha sottolineato il valore simbolico e sportivo dell’iniziativa. “Questa prima edizione rappresenta per noi un appuntamento di particolare valore non soltanto sul piano sportivo, ma anche su quello umano e istituzionale. Dedicare la manifestazione alla memoria di Antonio Sonno significa rendere omaggio a una figura che ha segnato profondamente la storia del calcio dilettantistico ligure”.

Ivaldi ha poi evidenziato anche il significato legato alla crescita dei giovani atleti: “Mettere al centro le rappresentative Under 14 e il lavoro dei territori significa offrire ai ragazzi un’esperienza di confronto di alto profilo in una cornice prestigiosa come quella di Sanremo e del ponente ligure”.

Sulla stessa linea il vicepresidente Giovanni Balestrino, che ha definito il torneo “un’occasione di crescita, confronto e appartenenza” per i giovani calciatori coinvolti, mentre Giovanni Pampana ha parlato della volontà di “costruire una manifestazione all’altezza del suo significato tecnico e simbolico”.

Forte anche il legame con il territorio evidenziato dall’assessore Alessandro Sindoni. “Per noi è motivo di vera soddisfazione che Sanremo e il ponente ligure siano stati scelti come palcoscenico per la prima edizione della Coppa delle Alpi. Questa manifestazione rappresenta un connubio perfetto tra sport di alto livello e promozione del territorio”.

Sindoni ha poi sottolineato il valore del turismo sportivo: “Accogliere delegazioni provenienti da otto diverse regioni significa confermare la nostra vocazione per il turismo sportivo, capace di generare valore e visibilità”.

Particolarmente emozionato Sergio Sonno, figlio di Antonio: “L’unica cosa a cui tengo è ringraziare tutti coloro che hanno partecipato all’organizzazione del torneo in nome di mio papà”.

Antonio Sonno, nato a Torgiano nel 1947 e trasferitosi successivamente a Sanremo, è stato una delle figure storiche del calcio dilettantistico ligure: arbitro, commissario di campo, presidente del Comitato provinciale imperiese della FIGC-LND dal 1985 al 2004 e poi presidente del Comitato Regionale Liguria dal novembre 2004.

I gironi della Coppa delle Alpi Under 14

Girone A

Trento

Lombardia

Sardegna

Bolzano

Girone B

Veneto

Friuli Venezia Giulia

Piemonte Valle d’Aosta

Liguria

Il calendario del torneo

29 maggio

Trento-Sardegna (Loano, ore 18)

Lombardia-Bolzano (Pietra Ligure, ore 18)

Veneto-Piemonte Valle d’Aosta (Ceriale, ore 18)

Friuli Venezia Giulia-Liguria (Arma di Taggia, ore 18)

30 maggio

Sardegna-Lombardia (Loano, ore 17)

Bolzano-Trento (Pietra Ligure, ore 17)

Piemonte Valle d’Aosta-Friuli Venezia Giulia (Ceriale, ore 17)

Liguria-Veneto (Andora, ore 17)

31 maggio

Lombardia-Trento (Loano, ore 17)

Sardegna-Bolzano (Pietra Ligure, ore 17)

Friuli Venezia Giulia-Veneto (Ceriale, ore 17)

Piemonte Valle d’Aosta-Liguria (Andora, ore 17)

1° giugno – Finali