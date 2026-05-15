Calcio a 5, si è chiuso il campionato di serie C della Liguria: il bilancio finale dell'Airole FC

E' calato il sipario sul campionato di serie C di calcio a 5 della Liguria 2025-26. Un torneo che si è chiuso con la vittoria del Caramagna nella finale tutta ponentina contro il MACS San Lorenzo al Mare e che ha visto ancora una volta ai nastri di partenza l'Airole, campionessa uscente del Ponente, che quest'anno ha concluso al terzo posto il girone A per poi cedere ai quarti di finale proprio contro i futuri campioni del Caramagna nel match in gara secca disputato ad Imperia. Una stagione che ha portato al team della Val Roja anche la prima finale regionale con il secondo posto ottenuto nella fase ligure della Coppa Italia di serie C alle spalle del Genova Calcio a 5.

Un bilancio quindi positivo nel lungo processo di crescita delle viverne che ha però lasciato qualche rimpianto, così come in occasione della semifinale playoff dello scorso anno, a causa dell'ormai cronico problema delle numerose assenze che si rivelano determinanti soprattutto nelle gare decisive.

A tracciare il quadro finale della stagione invernale è stato così il Presidente Stefano Ricci: "Desidero innanzitutto ringraziare il dirigente Salvatore Di Giorno, i tecnici Fiorenzo Favaloro, Francesco Luppino, tutti i giocatori, gli sponsor, i collaboratori ed i sostenitori che hanno dato vita a questa nuova stagione di serie C regionale. Un campionato che ci vede continuativamente presenti ormai da molti anni e che anche in questa edizione ci ha fatto vivere grandi emozioni. I nostri complimenti al Caramagna per la vittoria del torneo ed al MACS finalista nonché vincitore del girone A. Per quello che riguarda l'Airole le sensazioni, come spesso accade alla fine di una lunga stagione, sono discordanti. Alla soddisfazione per la prima finale regionale e per un nuovo podio nel girone A fa da contraltare il rammarico per non essere stati al completo in diversi momenti decisivi, un aspetto su cui bisogna assolutamente lavorare per il futuro. Dopo la pausa estiva, in cui valuteremo l'eventuale partecipazione a tornei locali, cercheremo di preparare al meglio la nuova stagione con l'obiettivo di continuare ad inserire in rosa anche giovani calciatori.

Al fianco dell'Airole, per la nona stagione consecutiva, anche la Federazione Calcistica del Principato di Seborga che è stata ancora una volta rappresentata dal team biancoverde nel campionato di serie C: "Ringraziamo di cuore il Presidente Stefano Ricci e gli amici dell'Airole per questa nuova esperienza vissuta assieme - ha commentato il DS della FCPS Matteo Bianchini - i nostri complimenti agli allenatori, al Capitano Marco Foti ed a tutti i giocatori per la finale di Coppa Liguria e per il terzo posto nel girone A. Congratulazioni al MACS per la vittoria a Ponente ed al Caramagna per questo storico campionato regionale con una particolare menzione per gli amici Enrico Costa e Christian Moraglia che sono davvero due colonne ed un esempio per tutti i giocatori. Siamo davvero lieti ed onorati di essere rappresentati da una realtà come l'Airole che ormai da molti anni è uno dei team di maggiore tradizione del futsal ligure. I nostri migliori auguri per la prossima stagione."

Rosa Airole FC 2025-26

Presidente: Stefano Ricci;

Dirigenti: Salvatore Di Giorno, Francesco Luppino;

Collaboratori web: Raffaele Frontoso, Matteo Luppino;

Collaboratore stampa, audio-video ed esponente FCPS: Matteo Bianchini;

Coach: Fiorenzo Favaloro;

Giocatori: Marco Foti (C), Christian Biancheri, Andrea Corigliano, Antonio Romano, Davide Trama, Filippo Caramello Canzone, Giuseppe Pulvirenti, Jamir Carhuaz Farfan, Joel Valenti, Luca Maccario, Mario Rositano, Max Maccario, Rossano Buono, Tommaso Moro, Yassine Lahniche, Emanuele Basso, Nicola Toesca, Diego Celea, Luca Scattolini, Polikron Lina.