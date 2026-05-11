Volley. Grafiche Amadeo Sanremo chiude il campionato regionale con una vittoria

Si chiude con una vittoria interna: 3 a 1 (25-19; 28-30; 25-15; 25-16) ai danni dell’Admo Volley, quarta forza del campionato, la stagione del Grafiche Amadeo

La 22esima ed ultima giornata del campionato regionale maschile di serie C va in archivio in modo più che soddisfacente per i gialloneri protagonisti di una prova all’altezza del loro ruolo, cosa che invece non è sempre avvenuta nel corso della stagione caratterizzata, a causa anche di assenze per infortuni e motivi di lavoro, da quella discontinuità che ha finito per tradire le attese della vigilia.

Il Grafiche Amadeo chiude con la conquista del settimo posto, nella scia delle migliori con un bilancio di 10 vittorie e dodici sconfitte, tre delle quali al tie-break. Positivo il quoziente punti, tra i migliori del torneo.

«Chiudiamo il campionato con una bella vittoria contro la quarta forza del girone –il commento da parte del trainer del Grafiche Amadeo, Rocco Dichio, in relazione al successo sull’Admo– abbiamo disputato una gara con qualità. A parte il secondo set, perso ai vantaggi per qualche errore di troppo, la squadra ha sempre condotto la partita nel migliore dei modi, esprimendo una pallavolo concreta e ordinata».

Dichio traccia anche un primo bilancio: «È stata una stagione altalenante, con momenti complicati in cui abbiamo dovuto fare i conti con infortuni e persino con difficoltà nel riuscire ad avere sempre il gruppo al completo. In altri periodi, però, abbiamo dimostrato di poter giocare una pallavolo da alta classifica, e questo credo sia un aspetto importante da ricordare. Per me –completa Dichio– è stata un’esperienza formativa in cui una delle soddisfazioni più grandi è stata vedere crescere e giocare con continuità alcuni dei nostri giovani, che hanno dimostrato di poter stare tranquillamente a questo livello e di avere ottime prospettive per il futuro. Ci portiamo dietro tanto da questa stagione: difficoltà affrontate insieme, momenti belli, crescita e consapevolezza. È un percorso che lascia sicuramente basi importanti per il futuro».

Ventunesimo successo consecutivo intanto, nel campionato interprovinciale femminile di Prima Divisione, per la compagine targata Pesce Innamorato, espressione del Riviera Volley Sanremo. Le ragazze di Nando Guadagnoli che hanno festeggiato con largo anticipo sui tempi previsti la conquista della promozione in Serie C, si sono imposte agevolmente venerdì sera in casa, al Mercato dei Fiori, per 3 a 0 (25-24; 25-4; 25-13) sul Celle Varazze. Le giallonere concluderanno sabato 16 la loro straordinaria corsa affrontando al Palacanepa le dianesi dell’Autoscuola Muratorio che chiudono, con soli 3 punti all’attivo, la classifica del torneo.

Vittoria di prestigio, nel torneo interprovinciale maschile di Prima Divisione, per la formazione targata Zeta Soft, espressione anch’essa, del Riviera Volley Sanremo. Il sestetto giallonero ha sconfitto sabato sera al Mercato dei Fiori, imponendosi per 3 a 0 (25-9; 25-23; 25-14), la quotata compagine del Vbc Savona, accorciando in questo modo il divario in classifica dallo stesso Vbc, attuale seconda forza del torneo. Domenica 17 è in programma l’ultima sfida della stagione. I gialloneri saranno di scena in trasferta a Vado col Sabazia.