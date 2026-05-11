Sanremese Under 16 da impazzire: rimonta il Ligorna ai supplementari e vola alla finale regionale giovanile

Grande spettacolo nella semifinale regionale di ritorno tra la Sanremese e il Ligorna, una sfida intensa, combattuta e ricca di emozioni fino agli ultimi minuti dei tempi supplementari. Al termine di una gara vibrante, a festeggiare è il Sanremese Village, capace di conquistare con merito l’accesso alla finale regionale grazie a una splendida rimonta costruita nella ripresa.

I ragazzi di Mister Di Franco hanno dimostrato carattere, qualità e grande spirito di gruppo, riuscendo a ribaltare il risultato in un match che sembrava non voler smettere di regalare colpi di scena. Al triplice fischio è esplosa la gioia bianco-azzurra, con squadra e tifosi uniti in una festa meritata dopo una prestazione di grande cuore. Al termine della partita, tutta l’emozione del Responsabile del Settore Giovanile bianco-azzurro, Stragapede, alla sua prima stagione nel ruolo e già protagonista di uno storico traguardo: “È stata la conclusione di un percorso vero. Un percorso partito a maggio con la scelta dello staff e dei ragazzi da aggiungere per completare il grande gruppo presente. Un percorso fatto di allenamenti, sacrifici, crescita e voglia di migliorarsi ogni giorno”, ha dichiarato.

Parole cariche di orgoglio e soddisfazione, culminate con una dedica speciale: “Finale dedicata al Presidente Masu, che finalmente dopo 5 anni raggiunge una finale regionale con il suo settore giovanile. Arrivare a una finale regionale non è un caso!” Una vittoria che premia il lavoro, la programmazione e la crescita di tutto il settore giovanile della Sanremese, ora pronta a giocarsi il titolo regionale nell’atto conclusivo della stagione.