165° anniversario dell’Esercito Italiano: il messaggio di Berrino tra orgoglio e riconoscenza

In occasione del 165° anniversario dell’Esercito Italiano, il senatore Gianni Berrino ha voluto rivolgere un messaggio di augurio e ringraziamento, anche a nome del gruppo di Fratelli d’Italia in Commissione Giustizia, alle donne e agli uomini in divisa.

“In occasione del 165° anniversario dell’Esercito Italiano, desidero rivolgere, anche a nome del gruppo di Fratelli d’Italia in Commissione Giustizia, il più sentito e riconoscente augurio a tutte le donne e gli uomini in divisa.

Da 165 anni l’Esercito rappresenta un pilastro fondamentale dello Stato, custode dei valori di onore, disciplina e spirito di servizio. Una storia fatta di sacrificio, coraggio e dedizione, scritta ogni giorno da chi, con senso del dovere e profondo amore per la patria, è pronto a mettere a rischio la propria vita per garantire sicurezza, pace e stabilità, sia sul territorio nazionale sia nelle missioni internazionali.

Alle donne e agli uomini dell’Esercito va il nostro grazie più sincero per l’impegno silenzioso, per la professionalità, per l’umanità dimostrata anche nei contesti più difficili. Il loro operato è motivo di orgoglio per l’Italia intera e testimonianza concreta dei più alti valori repubblicani. Onore a chi serve oggi, a chi ha servito in passato e a chi continuerà a indossare con fierezza l’uniforme.”

Il senatore Berrino, capogruppo di Fratelli d’Italia in Commissione Giustizia, ha così voluto sottolineare il valore storico e attuale delle Forze Armate, evidenziando il ruolo dell’Esercito Italiano come elemento centrale nella tutela della sicurezza e della stabilità del Paese.