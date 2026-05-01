each volley a Imperia, al via la tre giorni alla Spiaggia d’Oro con il torneo femminile Platinum FIPAV

Si alza il sipario sulla tre giorni di grande beach volley a Imperia, dove prende il via il trofeo agonistico 2x2 femminile categoria Platinum, inserito nella tappa sponsorizzata da Banca Mediolanum e riconosciuta dalla FIPAV Italia. Le gare iniziano oggi alle 9:30, nella suggestiva cornice dell’arenile della Spiaggia d’Oro di Imperia Borgo Marina, pronta ad accogliere atlete e appassionati per una giornata all’insegna dello sport e dello spettacolo.

In palio un montepremi complessivo di 2.000 euro, che rende la competizione ancora più avvincente e competitiva. Il momento clou è atteso nel pomeriggio, con la finale prevista intorno alle ore 17:00, quando verranno decretate le vincitrici della tappa. L’evento è reso possibile grazie all’impegno congiunto di diversi enti e realtà del territorio. L’organizzazione è curata da Polisportiva 1990 Riviera Volley, con il supporto del Comune di Imperia – Assessorato allo Sport, della Regione Liguria e di importanti partner come Banca Mediolanum, Essegi Computer, Acqua Calizzano e Birra Baladin.

Un appuntamento che unisce sport, territorio e partecipazione, confermando Imperia come punto di riferimento per il beach volley ligure.