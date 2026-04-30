Meteo Italia, brusco cambio: freddo e venti forti. Ma il Ponte del Primo Maggio è salvo

(Adnkronos) - Meteo di oggi, 30 aprile 2026, segnato da un brusco cambio del tempo: venti di Bora e Grecale portano un calo termico fino a 10°C al Sud e qualche pioggia sparsa, ma il Ponte del Primo Maggio resta salvo su gran parte d’Italia.

Lorenzo Tedici, meteorologo responsabile media de iLMeteo.it, conferma che nelle prossime ore assisteremo al passaggio di precipitazioni distribuite "a macchia di leopardo", un'espressione metaforica usata per indicare fenomeni (in questo caso le piogge) che colpiscono il territorio in modo estremamente irregolare e discontinuo, ricordando proprio la distribuzione disordinata delle macchie sul manto del celebre felino.

Questi rovesci sparsi si concentreranno in particolar modo sul versante adriatico, al Sud e sui rilievi montuosi del Nord-Ovest. I venti settentrionali accompagneranno un sensibile calo delle temperature massime, decretando in modo ufficiale la fine dell'Estate d'Aprile, la fase meteorologica anomala appena trascorsa, durante la quale un promontorio di alta pressione nordafricana ha spinto i termometri italiani su valori tipici di giugno, con picchi diffusi di 27-28°C, ben oltre le medie stagionali.

Maggio si aprirà dunque con temperature più fresche e gradevoli. Il mese d’altronde prende il nome dalla dea romana Maia, divinità della terra, dell'abbondanza e del risveglio primaverile della natura. E il risveglio primaverile avverrà con il nuovo mese in compagnia del sole: il Primo Maggio prevarrà il tempo buono su gran parte della Penisola, sebbene accompagnato da un clima fresco e da una residua ventilazione (specialmente al Centro-Sud). Gli unici acquazzoni residui e poco diffusi interesseranno le Isole Maggiori e la Bassa Calabria.

Sabato il tempo migliorerà ulteriormente ovunque. Avremo cieli sereni e massime in ripresa fino a 24-25°C (localmente anche qualche punto in più). Attenzione: il sole inizia a scaldare sul serio! L'inclinazione dei raggi solari di inizio maggio è fisicamente identica a quella di metà agosto. Crema solare e ombrelloni sono caldamente raccomandati.

Infine domenica 3 Maggio, salvo un parziale aumento della nuvolosità tra la Sardegna e il Nord-Ovest, il tempo si manterrà buono e con temperature stabili sopra la media del periodo.

Se il weekend lungo ci regalerà ampie soddisfazioni, dalla nuova settimana è confermato un cambiamento meteo significativo. Una perturbazione di origine atlantica raggiungerà la nostra Penisola, riportando piogge diffuse e a tratti consistenti al Nord Italia e in Toscana, per poi estendersi gradualmente alle restanti regioni centrali (in modo particolare sul versante tirrenico).

Al contrario, il Sud si troverà a fare i conti con un forte richiamo di aria calda meridionale, innescato proprio dalla perturbazione in transito: qui i termometri schizzeranno nuovamente verso l'alto, raggiungendo picchi di 27-28°C.

NEL DETTAGLIO

Giovedì 30. Al Nord: nubi irregolari, piogge locali sulle Alpi specialmente occidentali, calo termico e vento. Al Centro: più instabile sui settori adriatici e sul Lazio, calo termico e vento. Al Sud: peggiora con rovesci e locali temporali.

Venerdì 1. Al Nord: soleggiato. Al Centro: soleggiato, ma ventoso. Al Sud: ventoso, isolati acquazzoni sulla Sicilia meridionale.

Sabato 2. Al Nord: soleggiato. Al Centro: bel tempo. Al Sud: soleggiato, ma un po’ ventoso.

Tendenza: domenica stabile e soleggiata, ma con nubi in aumento al Nordovest.