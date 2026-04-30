Beach volley femminile, domani a Imperia la tappa nazionale del Trofeo Banca Mediolanum sulla Spiaggia d’Oro

Sarà una giornata all’insegna dello sport e dello spettacolo quella di domani alla Spiaggia d’Oro di Borgo Marina, dove andrà in scena la tappa nazionale femminile del Trofeo Banca Mediolanum di beach volley, organizzata dal promoter di Imperia e Sanremo. Il via alle gare è previsto alle 9.30, con la partecipazione di coppie provenienti da Piemonte, Liguria, Lombardia ed Emilia-Romagna, pronte a sfidarsi per l’intera giornata sui campi allestiti sull’arenile imperiese. La competizione sarà diretta da arbitri di Liguria e Lombardia, a garanzia di un alto livello organizzativo e tecnico. Il momento clou arriverà nel pomeriggio: tra le 16.30 e le 17 è infatti in programma la finalissima, seguita dalle premiazioni.

Grande soddisfazione da parte degli organizzatori per il ritorno di un evento di rilievo nazionale in città. «È un’enorme soddisfazione riportare il grande beach volley nella mia città grazie al Comune di Imperia, al sindaco, all’assessore allo sport e agli sponsor Banca Mediolanum, Essgi Computer, Acqua Calizzano e Grafiche Amadeo», afferma Beppe Privitera, referente beach della Fipav Liguria Ponente e presidente della Polisportiva 1990 Riviera Volley. L’invito è rivolto a tutti gli appassionati e ai curiosi: «Attendiamo numeroso pubblico alla Spiaggia d’Oro per incontri sicuramente di alto livello dal punto di vista agonistico e tecnico». Una giornata di sport da non perdere, nel segno del grande beach volley femminile.