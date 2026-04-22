Budo Sanremo, risultati in crescita: Di Michele quinta alla Coppa Italia 2026, bene anche Iezzi e il settore giovanile

Ancora risultati positivi per il Budo Sanremo. Nel weekend appena trascorso, Nicole Di Michele ha conquistato il quinto posto alla Coppa Italia 2026 di judo, competizione riservata agli atleti dei club civili.



All’esordio nella categoria -57 kg, l’atleta matuziana ha sfiorato il podio al termine di un percorso impegnativo, chiuso dopo sette incontri e la finale per il bronzo. Un risultato che conferma il buon adattamento alla nuova categoria. Si ferma agli ottavi di finale, invece, Federico Iezzi nella -66 kg: per lui due vittorie prima dello stop contro un avversario più esperto. “Siamo soddisfatti della prova – commenta il tecnico federale Nicola Gianforte –. I ragazzi hanno affrontato avversari di alto livello, ma i segnali sono incoraggianti e confermano il percorso di crescita intrapreso”.



Intensa l’attività del Budo Sanremo nei primi mesi del 2026. Tra gli appuntamenti principali, le trasferte internazionali in Francia e Monaco, i tornei nazionali e i risultati di rilievo ottenuti da Ludovica Pesce, vincitrice nella -63 kg sia al Tournoi Label A Minime di Vitrolles sia al Trofeo Italia Piemonte, oltre all’oro alla Volcanique Cup di Clermont-Ferrand, dove Emily Di Michele ha conquistato anche un bronzo. Gli atleti hanno inoltre preso parte a competizioni di alto livello come l’European Cup di Lignano Sabbiadoro e il Campionato Italiano U21 A2 di Bari.

Il gruppo dei preagonisti ha preso invece parte a diverse manifestazioni tra Cannes, Monaco, Clermont Ferrand, Arenzano e Savona. Il calendario prosegue a maggio con nuovi impegni tra Italia ed estero, tra cui i tornei di Bordighera, Marsiglia e Maribor, oltre alla finale A1 U21 ed alla tappa di Genova del Trofeo Italia.