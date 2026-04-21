La Sanremese a "Viva el tour": a Zanetti, De Rossi e i presentatori la maglia biancazzurra (Foto)

La serata di Viva el tour, lo spettacolo organizzato da Lele Adani, Antonio Cassano e Nicola Ventola, è stata anche occasione per i giovani calciatori del territorio di poter incontrare due leggende della Seria A come Javier Zanetti e Daniele De Rossi, cementando ulteriormente il ruolo di Sanremo come città dello sport.

Proprio nell'occasione la Sanremese, rappresentata in via dirigenziale da Marcello Panuccio e Vincenzo Stragapede, ha portato nella platea dell'Ariston 170 ragazzi facenti parte del settore giovanile, tra tutte le categorie. Al termine dello spettacolo, dopo la consegna dei palloni al pubblico, i dirigenti hanno raggiunto i presentatori e gli ospiti dietro le quinte, regalando loro delle maglie personalizzate realizzate apposta per l'occasione.