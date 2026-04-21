K1 e kickboxing, trionfo mondiale per il Karate Fight Contact Ventimiglia (Foto)

Trionfo mondiale per il Karate Fight Contact Ventimiglia. Il palazzetto dello sport "Sandro Pertini" a Milano domenica 19 aprile è stato il teatro di una vera e propria impresa sportiva: il team sotto la sapiente guida del maestro Claudio Corrias ha, infatti, lasciato un segno indelebile ai campionati del mondo WBFC-WKAFL-WFC, una delle kermesse più prestigiose e competitive nel panorama internazionale del k1 e della kickboxing.

Non si arriva sul tetto del mondo per caso. Il successo dei ragazzi di Ventimiglia è il culmine di un percorso estenuante. "E' stato un percorso a ostacoli. Le selezioni sono state dure" - fa sapere il Karate Fight Contact Ventimiglia - "Per accedere alle finali di domenica, gli atleti hanno dovuto superare una fitta serie di incontri eliminatori, affrontando avversari provenienti da ogni angolo del globo. Il livello tecnico di questa edizione è stato giudicato dagli esperti come estremamente elevato: ogni match è stato una battaglia di nervi, tecnica e resistenza fisica. Gli atleti del maestro Corrias non hanno solo vinto ma hanno dominato il tatami con una disciplina ferrea dimostrando che dietro ogni calcio e ogni pugno c'è un lavoro di preparazione meticoloso durato mesi".

I risultati ottenuti parlano di un dominio assoluto in diverse categorie. Gli atleti ventimigliesi sono stati capaci di imporsi, nella stessa giornata, in più discipline: il 12enne Nicolas Allavena, nella categoria Kids 38 kg, è campione del mondo sia nel k1 che nella kickboxing; la 18enne Giulia Amoroso, nella categoria Juniores 51 kg, conquista il titolo mondiale in entrambe le specialità (k1 e kickboxing); il 12enne Marco Iaria, nella categoria 49 kg, si laurea campione del mondo in k1 e conquista il secondo posto nella kickboxing.

"Una vera e propria forza della natura. Nonostante la giovanissima età, Nicolas ha mostrato la freddezza di un veterano, centrando una straordinaria doppietta. È campione del mondo sia nel k1 che nella kickboxing, superando turni durissimi contro coetanei di altissimo profilo tecnico" - mette in evidenza - "Eleganza tecnica e potenza esplosiva. Giulia ha confermato il suo immenso talento conquistando il titolo mondiale in entrambe le specialità (k1 e kickboxing). Il suo percorso verso l'oro è stato caratterizzato da scontri duri, dove il carattere ha fatto la differenza nei momenti decisivi. Marco, invece, è un atleta poliedrico e tenace che si laurea campione del mondo nel k1. Ha sfiorato l'impresa totale conquistando un prestigioso secondo posto nella kickboxing, confermandosi ai vertici mondiali della sua categoria".

Questa spedizione vittoriosa consacra il Karate Fight Contact Ventimiglia come un'eccellenza nel panorama internazionale degli sport da combattimento. "Il successo di Milano non è un punto di arrivo ma una solida conferma della crescita del team. Una giornata intensa e ricca di emozioni che rimarrà impressa nella storia sportiva della città intemelia, testimoniando come il duro lavoro in palestra porti sempre a risultati leggendari" - dice il maestro Claudio Corrias che ha espresso grande soddisfazione, pur mantenendo lo sguardo rivolto alle sfide future - "I ragazzi sono stati eccezionali. Hanno affrontato incontri durissimi, senza mai fare un passo indietro. Il livello mondiale non perdona ma la loro preparazione tecnica e la loro tenuta mentale sono state superiori. Determinazione, sacrificio e spirito di squadra sono i nostri pilastri: oggi ci godiamo il successo ma da domani si torna al lavoro per portare i colori di Ventimiglia ancora più in alto".