Calcio femminile. Matuziana, la Juniores chiude terza con una vittoria convincente

Si è concluso sabato il Campionato Regionale Juniores per la Matuziana femminile, che ha chiuso la stagione con una convincente vittoria per 4-1 sul campo della Praese Calcio.

Le ragazze guidate da Valter Francesconi hanno offerto un’ottima prestazione, trascinate dalle doppiette di Pastorino e Andrea Cento. Pastorino chiude così la stagione con numeri da capocannoniera, ben 28 reti in 18 partite, mentre Cento raggiunge quota 18 gol in altrettante presenze, conquistando il terzo posto nella classifica marcatrici.

Il bilancio finale parla di un terzo posto in classifica, con 30 punti conquistati grazie a 8 vittorie, 6 pareggi e 4 sconfitte, in un campionato che ha visto la presenza del Genoa fuori classifica.

Un risultato che, per la società guidata dal presidente Antonio Castagna, rappresenta un segnale importante di crescita e rilancio del calcio femminile in città.

“Siamo davvero orgogliosi del percorso svolto dalle nostre ragazze – commenta la società –. Hanno lavorato con impegno, costanza e determinazione per tutta la stagione, e i risultati lo dimostrano. Un grande merito va anche al mister Francesconi, che con professionalità e passione ha saputo valorizzare al meglio questo gruppo”.