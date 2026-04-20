Volley. Doppia vittoria per la NLP, prosegue la corsa in Serie D

Continua il momento positivo della NLP Sanremo, protagonista di un’ottima stagione che si arricchisce di altre due vittorie tra Serie D e settore giovanile.

La Controcorrente NLP, impegnata nel campionato FIPAV di Serie D, conquista un’importante vittoria in trasferta superando il S. Antonio Genova per 3-2 al tie break. Una gara lunga e combattuta, durata oltre due ore, che ha visto la formazione matuziana imporsi con determinazione dopo un avvio complicato. Con concentrazione e lucidità, le sanremesi sono riuscite a ribaltare l’inerzia del match contro un avversario organizzato, portando a casa un successo prezioso che conferma la qualità della stagione in corso.

Un’altra soddisfazione arriva anche dal settore giovanile, con la formazione Under 12 della NLP che si impone nel derby contro la F.lli Pezzana Sanremo con il punteggio finale di 1-2. Una partita ricca di colpi di scena, giocata punto a punto, in cui le giovani atlete hanno dimostrato carattere riuscendo a prevalere nel terzo e decisivo set.

Parallelamente al campionato, l’Under 12 si è distinta anche al torneo “Mare e Monti” di Arenzano, chiuso con un sesto posto finale. Un risultato che va oltre la classifica e che testimonia la crescita tecnica e mentale del gruppo nel corso della stagione. Il torneo ha rappresentato inoltre un’importante occasione per coinvolgere tutte le atlete, rafforzare lo spirito di squadra e consolidare un gruppo sempre più unito dentro e fuori dal campo