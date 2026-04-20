Show della Virtus Sanremese: 6-2 al Golfo Dianese, ora manca solo un punto per la storica festa Promozione

Il verdetto del campo è quasi definitivo: la Virtus Sanremese mette le mani sulla Promozione. In un match che doveva essere un test d'alta quota, i padroni di casa hanno letteralmente travolto il Golfo Dianese con un tennistico 6-2, trasformando la sfida di Pian di Poma in un monologo trionfale.

Sebbene la matematica chieda ancora un piccolo sforzo — manca un solo punto nelle prossime tre giornate — l'atmosfera è quella delle grandi occasioni. Il "tappo" dello spumante è già saltato, anche se per stappare la bottiglia si attenderà, per scaramanzia e rispetto, il prossimo impegno ufficiale.

Al termine della gara, il Mister Prunecchi e il Direttore Generale Pino Fava hanno espresso tutta la loro soddisfazione per una prestazione che non ha lasciato scampo agli avversari:

"Un monologo dall'inizio alla fine. Con una prova di forza impressionante, la squadra ha saputo dimostrare di meritare ampiamente la categoria superiore, dominando l'avversario in ogni zona del campo. Nonostante il risultato rotondo, la classifica non consente ancora il salto definitivo."

La dirigenza resta dunque coi piedi per terra, guardando già alla trasferta di Ospedaletti, ma la fiducia è ai massimi storici: “La gestione della tensione sarà fondamentale, ma con questo spirito, la promozione è solo questione di tempo”.

Oltre alla prova corale di altissimo livello, la società ha voluto tributare un plauso speciale a Max Taddei, autore di una prestazione definita "maiuscola" dai vertici del club:

"Un mix di abnegazione, determinazione, qualità e senso tattico che ne hanno fatto un leader in campo e fuori dal campo."