Run4Hope, la solidarietà corre in Italia: la sesta edizione della staffetta podistica

È scattata sabato 18 aprile la sesta edizione della ‘Run4Hope Massigen’, il giro d’Italia podistico solidale e non competitivo che coinvolge contemporaneamente tutte le venti regioni attraverso altrettante staffette locali. Un evento che unisce sport e impegno sociale, attraversando la penisola con un unico obiettivo: sostenere la ricerca.

La staffetta regionale della Liguria terminerà nella mattinata di domenica 26 aprile a Ospedaletti, dopo la partenza dal Comune di Taggia. Il momento clou è previsto a Sanremo intorno alle ore 11, nei pressi della Capitaneria di Porto, dove avverrà l’ultimo passaggio del ‘testimone’. Il traguardo finale sarà davanti al Comune di Ospedaletti, che patrocina l’iniziativa, con l’organizzazione curata dalla delegazione ospedalettese della Fondazione Ricerca Fibrosi Cistica.

Nelle cinque edizioni precedenti, Run4Hope ha donato complessivamente 300mila euro ai ricercatori di Airc e Ail. Per quest’anno, l’intero ricavato sarà devoluto proprio alla Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica, a sottolineare il costante impegno dell’evento a favore delle malattie genetiche gravi.

L’importanza nazionale della manifestazione è stata ribadita il 26 marzo scorso durante la presentazione ufficiale avvenuta in Senato, alla presenza – tra gli altri – di Matteo Marzotto (presidente della Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica), di Massimo Giammetta (presidente di Run4Hope Italia Onlus) e di Stefano Mei (presidente della Federazione Italiana di Atletica Leggera Fidal).

Tutti coloro che desiderano partecipare a questa gara di solidarietà – non competitiva ma dal grande valore umano – possono trovare tutte le informazioni necessarie sul sito ufficiale: https://www.run4hope.it/corri-con-noi.