Asd Kick Boxing K1 Ospedaletti: trionfo mondiale a Milano con tre cinture iridate e una doppietta da fenomeno di Edoardo Dell'Arena

Asd Kick Boxing K1 Ospedaletti – Ennesima prestazione da incorniciare per gli atleti della società impegnati nel fine settimana a Milano Cornaredo, dove si è svolto il Campionato Mondiale WBFC WKAFL WFC ASI CONI ITALIA di tutte le discipline degli sport da combattimento, con la presenza di oltre mille atleti provenienti da tutto il mondo.

I giovani allenati dal Maestro Mauro Castellari hanno conquistato tre 'Cinture' di campione del Mondo nelle categorie di loro competenza. A brillare è stato Pierandrea Marostica, vincitore nella K1-70kg, ma il risultato più eclatante porta la firma di Edoardo Dell'Arena, autore di una doppietta iridata nella K1-43kg e nella sua categoria di Kickboxing.

L’entusiasmo del Maestro Castellari è palpabile: “Sono orgoglioso dei miei ragazzi – ha commentato a caldo –, hanno dimostrato cuore, tecnica e determinazione. Edoardo in particolare ha regalato emozioni uniche.”

Da segnalare anche l’ottima prova di Robert Kromarenko, fermato solo in semifinale ma autore di un percorso di altissimo livello.

Un fine settimana da incorniciare, insomma, che proietta i giovani talenti di Ospedaletti nell’élite mondiale degli sport da combattimento.