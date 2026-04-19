Basket: il Bvc Sanremo lotta ma cede nel finale, Cogoleto passa 100-96 al termine di una sfida spettacolare e ricca di punti

Il Bvc Sanremo E.On. chiude la regular season con una sconfitta casalinga, cedendo al Cogoleto per 96-100 al termine di una partita intensa e ricca di emozioni. Un match in cui gli attacchi hanno avuto la meglio sulle difese, regalando al pubblico uno spettacolo continuo. I sanremesi partono bene, chiudendo avanti il primo quarto (23-22), ma subiscono il ritorno degli ospiti nel secondo periodo, dove Cogoleto piazza un parziale importante (21-34) che indirizza la gara. Dopo l’intervallo lungo, però, arriva la reazione dei padroni di casa, capaci di ribaltare l’inerzia con un ottimo terzo quarto (26-17).

Bvc Sanremo E.On. – Cogoleto 96-100 (23-22, 21-34, 26-17, 26-27)

Sanremo E.On: Vallefuoco 23, Campanale, Franceschini 2, Deda 9, Colombo 30, Gagna 15, Tacconi Davide 17, Tacconi Daniele. Coach: Emanuele Favari.

Cogoleto: Bruzzone F. 20, Patrone E. 17, De Michele 4, Benignetti 8, Germagnoli 15, Tanca 3, Calcagno 26, Torre 7, Zoppi, Bruzzone C., Silanus, Badano. Coach: D. Robello.

Nell’ultimo periodo la sfida resta in equilibrio fino agli ultimi possessi, ma è proprio lì che il Sanremo perde lucidità, permettendo agli ospiti di chiudere avanti sul 100-96. Tra i migliori per i padroni di casa spiccano i 30 punti di Colombo, i 23 di Vallefuoco e i contributi di Tacconi Davide (17) e Gagna (15). Dall’altra parte, decisive le prestazioni di Calcagno (26 punti) e Bruzzone F. (20), ben supportati da Patrone ed Germagnoli. "Come dimostra il punteggio, è stata una partita spettacolare, in cui gli attacchi hanno dominato sulle difese", conferma l’andamento di una gara vibrante ma amara per i padroni di casa, penalizzati da qualche errore di troppo nei momenti chiave.

Il Sanremo chiude così la stagione regolare con una prova combattiva, ma con il rammarico per un finale che poteva avere un esito diverso.