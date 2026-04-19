CINEMA: orari, trame e stellette dei film in programmazione oggi, domenica 19 aprile 2026

La programmazione nelle sale della provincia di Imperia. In locandina e nelle immagini il film al Tabarin del cinema Centrale di Sanremo, alla Sala 2 dell'Imperia di Oneglia e al Politeama di Diano Marina



SANREMO

Ariston (tel. 0184 506060)

- SUPER MARIO GALAXY - IL FILM – ore 17.00 - 19.15 - 21.15 – di Michael Jelenic, Aaron Horvath – Animazione/Avventura/Commedia – “Mario, Luigi, la principessa Peach e Toad, in compagnia del loro nuovo amico Yoshi, un dinosauro verde, partono per una nuova avventura ai confini dell'universo per combattere una nuova minaccia: Bowser Jr, il figlio di Bowser...”

Voto della critica: ***

Cinema Ritz (tel. 0184 506060)

Doppia Programmazione

- SUPER MARIO GALAXY - IL FILM – ore 16.00 - 18.00 – di Michael Jelenic, Aaron Horvath – Animazione/Avventura/Commedia – “Mario, Luigi, la principessa Peach e Toad, in compagnia del loro nuovo amico Yoshi, un dinosauro verde, partono per una nuova avventura ai confini dell'universo per combattere una nuova minaccia: Bowser Jr, il figlio di Bowser...”

Voto della critica: ***

- ...CHE DIO PERDONA A TUTTI – ore 21.00 – di Pif - con Pif, Giusy Buscemi, Francesco Scianna, Carlos Hipólito, Maurizio Marchetti - Commedia – “Arturo è un agente immobiliare di successo che tiene una rubrica social sul suo amore sviscerato per i dolci tipici della sua Sicilia. Col tempo si è convinto che la storia dell'esistenza di Dio sia ‘una gran minchiata’, da quarant'anni non mette piede in una chiesa e ha eletto il cannolo come unica presenza terrena del divino. Ma incontra Flora Guarneri, erede di una leggendaria pasticceria specializzata in dolci della tradizione sicula, e se ne innamora all'istante, anche grazie alla comune passione per cassate e sciù, e Flora è una fervente cattolica che va a messa tutte le domeniche e partecipa alla processione pasquale nei panni della Madonna. Per un po' Arturo si finge credente, ma il gioco non può durare all'infinito, e l'uomo dovrà decidere se abbracciare o meno la fede per rimanere accanto a Flora. Un vassoio di 35 sciù faciliterà l'apparizione che potrebbe aiutarlo nell'impresa: perché nientemeno che Papa Francesco si paleserà al miscredente per comunicargli la sua idea di fede...”

Voto della critica: ***

Roof 1 (tel. 0184 506060)

- LEE CRONIN – LA MUMMIA – ore 16.00 - 18.45 - 21.15 – di Lee Cronin - con Jack Reynor, Laia Costa, Veronica Falcón, May Calamawy, Hayat Kamille - Horror – “La giovane figlia di un giornalista scompare nel deserto senza lasciare traccia. Otto anni dopo, la famiglia, ancora devastata dal dolore, viene sconvolta dal suo improvviso ritorno: quello che dovrebbe essere un ricongiungimento gioioso si trasforma rapidamente in un incubo a occhi aperti...”

Voto della critica: ***



Roof 2 (tel. 0184 506060)

- THE DRAMA - UN SEGRETO È PER SEMPRE – ore 16.00 - 18.30 - 21.00 – di Kristoffer Borgli - con Robert Pattinson, Zendaya, Alana Haim, Mamoudou Athie, Hailey Gates - Commedia – “Emma e Charlie si incontrano in un bar, lui cerca un approccio ma non si accorge che lei è sorda da un orecchio, e dall'altro sta ascoltando musica. Così, una volta attirata l'attenzione della ragazza, deve ripetere il discorso che si era preparato, e la loro storia comincia con quel ‘ricomincio da capo’. La coppia arriva alla vigilia del matrimonio, ma appena prima del grande evento ha l'infelice idea di partecipare, insieme ad una coppia di amici, a un gioco assai pericoloso: raccontarsi l'un l'altro la cosa peggiore che abbiano mai fatto nella loro vita fino a quel momento. Ed Emma rivela qualcosa che attirerà su di lei la diffidenza tanto della coppia di amici, quanto soprattutto di Charlie, che inizierà a chiedersi se davvero sia opportuno legarsi per tutta la vita a quella giovane donna...”

Voto della critica: ***

Roof 3 (tel. 0184 506060)

- LA DONNA PIU’ RICCA DEL MONDO – ore 15.30 - 18.15 - 21.00 – di Thierry Klifa - con Isabelle Huppert, Laurent Lafitte, Marina Foïs, Raphaël Personnaz, André Marcon - Drammatico – “I soldi non fanno la felicità, lo sa bene Marianne Farrère, miliardaria proprietaria della galassia Windler. Marianne 'vende' cosmetici e bellezza ma sembra aver bruciato la sua in un matrimonio di facciata e in una gabbia di cristallo che un giorno qualcuno frantuma. Il suo impero, costruito sul collaborazionismo e l'antisemitismo, è assediato da Pierre-Alain Fantin, fotografo e scrittore irriverente e adulatore. Pierre-Alain incontra Marianne ed è subito 'amore', di quelli che mordono il cuore e non lo mollano più. Vulnerabile davanti a un uomo che la fa respirare di nuovo, cambiando décor e abiti, la donna lo trattiene a colpi di assegni. Lui prende tutto e ne vuole ancora. Mentre Marianne ricopre d'oro il suo nuovo giocattolo, la famiglia si inquieta e serra i ranghi. Ma lei fa i capricci e quello che vuole. Almeno fino a quando la figlia non deciderà altrimenti...”

Voto della critica: ***

Roof 4 (tel. 0184 506060)

- LO CHIAMAVA ROCK & ROLL – ore 15.30 - 17.30 - 19.30 - 21.30 – di Saverio Smeriglio - con Ivana Lotito, Andrea Montovoli e Nicola Nocella - Commedia – “Il film racconta la rinascita di Mauro, un surfista diventato invalido, che ritrova la voglia di vivere grazie all'amicizia con Federico, un giovane affetto da atassia...”

Voto della critica: n.p.

Cinema Centrale (tel. 0184 506060)

- ALLA FESTA DELLA RIVOLUZIONE – ore 16.00 - 18.30 - 21.00 – di Arnaldo Catinari - con Valentina Romani, Nicolas Maupas, Maurizio Lombardi, Darko Peric, Riccardo Scamarcio . Drammatico – “12 settembre 1919. Gabriele D'Annunzio il poeta guerriero, conquista Fiume e ne fa una città Stato, o meglio, ‘un'utopia che minaccia di accendere una miccia globale’ e ‘una roccaforte per visionari’. Fiume è infatti uno spazio libero che accoglie persone e correnti politiche diverse, accomunate da un comune afflato patriottico. In questo quadro si aggirano tre figure che saranno al centro della storia: Beatrice Superbi, una pianista che si è perfezionata in Russia ed è diventata una spia del Cremlino in cerca di alleanza politica con Fiume; Giulio Leone, un medico che ha salvato la vista a D'Annunzio, ma che ha un passato da anarchico e ha disertato l'esercito dopo Caporetto; e Pietro Brandi, un fascista che dice di voler individuare chi ha sparato al Poeta Vate in un attentato, ma che in realtà segue il diktat mussoliniano di ‘fermare D'Annunzio’. I rapporti fra i tre sono interconnessi e influenzeranno le sorti della Carta del Carnaro, la costituzione innovativa promulgata a Fiume l'8 settembre 1920 che prevedeva principi come il suffragio universale, la libertà di espressione e l'autonomia della città-Stato adriatica...”

Voto della critica: ***

Cinema Tabarin (tel. 0184 506060)

Doppia Programmazione

- BENVENUTI IN CAMPAGNA – ore 16.15 - 21.15 – di Giambattista Avellino - con Giulia Bevilacqua, Maurizio Lastrico, Andrea Pennacchi, Giorgio Colangeli - Commedia – “Gerardo detto Gerry e Ilaria Fontanta sono una coppia urbana stressatissima: lei lavora 13 ore a giorno come poliziotta, lui è docente universitario a contratto di letteratura di viaggio, sempre a rischio di non venire riconfermato e affogare nella precarietà. Il figlio Giulio passa ore davanti al cellulare, è un disastro negli sport, ha crisi di rabbia incontenibili e nessun amico della sua età. I Fontana decidono di cambiare vita e inseguire il sogno di trasferirsi in campagna: dunque comprano un casale sulle colline con l'idea di vivere dei prodotti della terra, che venderanno ad un mercato locale. Ma niente è come lo avevano immaginato: la terra non dà i frutti sperati, la fatica è immensa, l'acqua non scorre (e quando scorre è marrone), la corrente elettrica e il riscaldamento non funzionano, e i boschi intorno sono pieni di cinghiali selvatici. Ci sono anche un vicino inquietante, Mauro, e un altro, Luca, un miliardario che può permettersi di far coltivare la sua campagna ad altri e sentirsi comunque un coltivatore diretto. Riusciranno i Fontana a sopravvivere alla loro odissea agreste?...”

Voto della critica: ***

- IL DELITTO DEL TERZO PIANO – ore 19.00 – di Rémi Bezançon - con Guillaume Gallienne, Laetitia Casta, Gilles Lellouche, Isabel Aimé González-Sola - Commedia – “François e Colette sono sposati e vivono a Parigi. Lui scrive romanzi gialli di ambientazione ottocentesca, in cui si immagina detective perspicace accanto all'aiutante con le sembianze della moglie; lei insegna cinema alla Sorbona ed è specializzata nell'opera di Alfred Hitchcock. Quando il loro nuovo vicino attore li invita alla prima del suo spettacolo teatrale, i due non immaginano che diventeranno i protagonisti di una storia gialla che ricalca le storie di Hitchcock e offrirà a lui nuove idee. Di mezzo c'è un possibile omicidio, una messinscena ingegnosa e l'istinto di Colette per spiare la vita degli altri...”

Voto della critica: ***



IMPERIA

Centrale (tel. 0183 63871)

Chiuso

Imperia - Sala 1 (tel. 0183 292745)

Doppia Programmazione

- SUPER MARIO GALAXY - IL FILM – ore 15.45 - 17.45 – di Michael Jelenic, Aaron Horvath – Animazione/Avventura/Commedia – “Mario, Luigi, la principessa Peach e Toad, in compagnia del loro nuovo amico Yoshi, un dinosauro verde, partono per una nuova avventura ai confini dell'universo per combattere una nuova minaccia: Bowser Jr, il figlio di Bowser...”

Voto della critica: ***

- LEE CRONIN – LA MUMMIA – ore 21.00 – di Lee Cronin - con Jack Reynor, Laia Costa, Veronica Falcón, May Calamawy, Hayat Kamille - Horror – “La giovane figlia di un giornalista scompare nel deserto senza lasciare traccia. Otto anni dopo, la famiglia, ancora devastata dal dolore, viene sconvolta dal suo improvviso ritorno: quello che dovrebbe essere un ricongiungimento gioioso si trasforma rapidamente in un incubo a occhi aperti...”

Voto della critica: ***

Imperia - Sala 2 (tel. 0183 292745)

Tripla Programmazione

- IL DELITTO DEL TERZO PIANO – ore 16.00 – di Rémi Bezançon - con Guillaume Gallienne, Laetitia Casta, Gilles Lellouche, Isabel Aimé González-Sola - Commedia – “François e Colette sono sposati e vivono a Parigi. Lui scrive romanzi gialli di ambientazione ottocentesca, in cui si immagina detective perspicace accanto all'aiutante con le sembianze della moglie; lei insegna cinema alla Sorbona ed è specializzata nell'opera di Alfred Hitchcock. Quando il loro nuovo vicino attore li invita alla prima del suo spettacolo teatrale, i due non immaginano che diventeranno i protagonisti di una storia gialla che ricalca le storie di Hitchcock e offrirà a lui nuove idee. Di mezzo c'è un possibile omicidio, una messinscena ingegnosa e l'istinto di Colette per spiare la vita degli altri...”

Voto della critica: ***

- BENVENUTI IN CAMPAGNA – ore 18.00 – di Giambattista Avellino - con Giulia Bevilacqua, Maurizio Lastrico, Andrea Pennacchi, Giorgio Colangeli - Commedia – “Gerardo detto Gerry e Ilaria Fontanta sono una coppia urbana stressatissima: lei lavora 13 ore a giorno come poliziotta, lui è docente universitario a contratto di letteratura di viaggio, sempre a rischio di non venire riconfermato e affogare nella precarietà. Il figlio Giulio passa ore davanti al cellulare, è un disastro negli sport, ha crisi di rabbia incontenibili e nessun amico della sua età. I Fontana decidono di cambiare vita e inseguire il sogno di trasferirsi in campagna: dunque comprano un casale sulle colline con l'idea di vivere dei prodotti della terra, che venderanno ad un mercato locale. Ma niente è come lo avevano immaginato: la terra non dà i frutti sperati, la fatica è immensa, l'acqua non scorre (e quando scorre è marrone), la corrente elettrica e il riscaldamento non funzionano, e i boschi intorno sono pieni di cinghiali selvatici. Ci sono anche un vicino inquietante, Mauro, e un altro, Luca, un miliardario che può permettersi di far coltivare la sua campagna ad altri e sentirsi comunque un coltivatore diretto. Riusciranno i Fontana a sopravvivere alla loro odissea agreste?...”

Voto della critica: ***

- THE DRAMA - UN SEGRETO È PER SEMPRE – ore 20.45 – di Kristoffer Borgli - con Robert Pattinson, Zendaya, Alana Haim, Mamoudou Athie, Hailey Gates - Commedia – “Emma e Charlie si incontrano in un bar, lui cerca un approccio ma non si accorge che lei è sorda da un orecchio, e dall'altro sta ascoltando musica. Così, una volta attirata l'attenzione della ragazza, deve ripetere il discorso che si era preparato, e la loro storia comincia con quel ‘ricomincio da capo’. La coppia arriva alla vigilia del matrimonio, ma appena prima del grande evento ha l'infelice idea di partecipare, insieme ad una coppia di amici, a un gioco assai pericoloso: raccontarsi l'un l'altro la cosa peggiore che abbiano mai fatto nella loro vita fino a quel momento. Ed Emma rivela qualcosa che attirerà su di lei la diffidenza tanto della coppia di amici, quanto soprattutto di Charlie, che inizierà a chiedersi se davvero sia opportuno legarsi per tutta la vita a quella giovane donna...”

Voto della critica: ***

DIANO MARINA

Politeama Dianese (tel. 0183 495930)

Doppia Programmazione

- BENVENUTI IN CAMPAGNA – ore 16.00 – di Giambattista Avellino - con Giulia Bevilacqua, Maurizio Lastrico, Andrea Pennacchi, Giorgio Colangeli - Commedia – “Gerardo detto Gerry e Ilaria Fontanta sono una coppia urbana stressatissima: lei lavora 13 ore a giorno come poliziotta, lui è docente universitario a contratto di letteratura di viaggio, sempre a rischio di non venire riconfermato e affogare nella precarietà. Il figlio Giulio passa ore davanti al cellulare, è un disastro negli sport, ha crisi di rabbia incontenibili e nessun amico della sua età. I Fontana decidono di cambiare vita e inseguire il sogno di trasferirsi in campagna: dunque comprano un casale sulle colline con l'idea di vivere dei prodotti della terra, che venderanno ad un mercato locale. Ma niente è come lo avevano immaginato: la terra non dà i frutti sperati, la fatica è immensa, l'acqua non scorre (e quando scorre è marrone), la corrente elettrica e il riscaldamento non funzionano, e i boschi intorno sono pieni di cinghiali selvatici. Ci sono anche un vicino inquietante, Mauro, e un altro, Luca, un miliardario che può permettersi di far coltivare la sua campagna ad altri e sentirsi comunque un coltivatore diretto. Riusciranno i Fontana a sopravvivere alla loro odissea agreste?...”

Voto della critica: ***

- ALLA FESTA DELLA RIVOLUZIONE – ore 18.00 - 20.45 – di Arnaldo Catinari - con Valentina Romani, Nicolas Maupas, Maurizio Lombardi, Darko Peric, Riccardo Scamarcio . Drammatico – “12 settembre 1919. Gabriele D'Annunzio il poeta guerriero, conquista Fiume e ne fa una città Stato, o meglio, ‘un'utopia che minaccia di accendere una miccia globale’ e ‘una roccaforte per visionari’. Fiume è infatti uno spazio libero che accoglie persone e correnti politiche diverse, accomunate da un comune afflato patriottico. In questo quadro si aggirano tre figure che saranno al centro della storia: Beatrice Superbi, una pianista che si è perfezionata in Russia ed è diventata una spia del Cremlino in cerca di alleanza politica con Fiume; Giulio Leone, un medico che ha salvato la vista a D'Annunzio, ma che ha un passato da anarchico e ha disertato l'esercito dopo Caporetto; e Pietro Brandi, un fascista che dice di voler individuare chi ha sparato al Poeta Vate in un attentato, ma che in realtà segue il diktat mussoliniano di ‘fermare D'Annunzio’. I rapporti fra i tre sono interconnessi e influenzeranno le sorti della Carta del Carnaro, la costituzione innovativa promulgata a Fiume l'8 settembre 1920 che prevedeva principi come il suffragio universale, la libertà di espressione e l'autonomia della città-Stato adriatica...”

Voto della critica: ***



BORDIGHERA

Olimpia (tel. 0184 261955)

- IL DELITTO DEL TERZO PIANO – ore 16.30 – 18.45 - 21.00 – di Rémi Bezançon - con Guillaume Gallienne, Laetitia Casta, Gilles Lellouche, Isabel Aimé González-Sola - Commedia – “François e Colette sono sposati e vivono a Parigi. Lui scrive romanzi gialli di ambientazione ottocentesca, in cui si immagina detective perspicace accanto all'aiutante con le sembianze della moglie; lei insegna cinema alla Sorbona ed è specializzata nell'opera di Alfred Hitchcock. Quando il loro nuovo vicino attore li invita alla prima del suo spettacolo teatrale, i due non immaginano che diventeranno i protagonisti di una storia gialla che ricalca le storie di Hitchcock e offrirà a lui nuove idee. Di mezzo c'è un possibile omicidio, una messinscena ingegnosa e l'istinto di Colette per spiare la vita degli altri...”

Voto della critica: ***



Multisala Zeni - Sala 1 (tel. 0184 260699)

- CENA DI CLASSE – ore 16.00 - 18.30 - 21.00 - di Francesco Mandelli - con Beatrice Arnera, Luigi Luciano, Antonino Bruschetta, Giovanni Esposito, Roberto Lipari - Commedia – “Il film racconta la generazione dei Millennials attraverso una notte fuori controllo. Diciassette anni dopo il diploma, un gruppo di ex compagni di liceo si ritrova per il funerale di un amico: da lì, una cena carica di nostalgia si trasforma in una lunga notte di eccessi, segreti e confessioni, costringendo tutti a fare i conti con il passato, con le proprie scelte e con ciò che sono diventati...”

Voto della critica: ****

Multisala Zeni - Sala 2 (tel. 0184 260699)

Doppia Programmazione

- SUPER MARIO GALAXY - IL FILM – ore 15.30 – di Michael Jelenic, Aaron Horvath – Animazione/Avventura/Commedia – “Mario, Luigi, la principessa Peach e Toad, in compagnia del loro nuovo amico Yoshi, un dinosauro verde, partono per una nuova avventura ai confini dell'universo per combattere una nuova minaccia: Bowser Jr, il figlio di Bowser...”

Voto della critica: ***

- L’ULTIMA MISSIONE - PROJECT HAIL MARY – ore 17.30 - 20.30 – di Phil Lord, Christopher Miller - con Ryan Gosling, Milana Vayntrub, Sandra Hüller, Ken Leung, James Ortiz - Fantascienza – “Risvegliatosi dopo un lungo coma farmacologico su una astronave, superato lo shock, un uomo inizia a ricordare chi è e come è finito lì. Si chiama Ryland Grace ed è un insegnante di scienze in una scuola media, ma in passato era un ricercatore universitario di biologia, con teorie controcorrente che l'hanno ostracizzato, tanto da portarlo a lasciare l'accademia. Ora il Sole sta rapidamente perdendo energia, a causa di microscopici alieni detti astrofagi, e le sue teorie su forme di vita alternative ottengono l'attenzione di Eva Stratt. A capo di una unità di crisi internazionale, che cerca di scongiurare una prossima glaciazione, Eva recluta Ryland e gli dà l'occasione di studiare gli astrofagi. Quindi gli affida il ruolo di astronauta scientifico in una missione diretta verso l'unica stella vicina che gli alieni, misteriosamente, non stanno prosciugando. Ryland sarà il solo sopravvissuto dell'equipaggio, ma arrivato a destinazione troverà un ‘collega’: un extraterrestre giunto in cerca della soluzione al medesimo problema...”

Voto della critica: ***



Legenda - Giudizi della critica film in da

1* stelletta (mediocre) a 5***** stellette (capolavoro)

Trame film tratte da www.mymovies.it