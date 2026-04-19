Calcio. Serie D, la Sanremese agguanta il derby: da 0-2 a 2-2, ripreso un Imperia in dieci

IMPERIA-SANREMESE 2-2 (6' Viti, 13' Conti, 43' Monticone, 54' Girgi)

IMPERIA: Rossi, Bresciani, Bettin, Viti, Guida, Gandolfo, Diallo, Simonetti, Conti, Costantini, Busato. A disp. Curtosi, Spezzano, Del Bello, Freccero, Insolito, Di Giosia, Giorgetti, Casagrande, Biancheri. All. Riolfo.

SANREMESE: Licata, Djorkaeff, Moreo, Monticone, Girgi, Cavaliere, Grosso, Andreis, Fofana, Nguegang, Rota. A disp. Haderbache, Bregliano, Garcia, Palella, Rojo, Anzalone, Cipriani, Pereira, Mbakogu. All. Banchini.

ARBITRO: Abou El Ella di Milano

ASSISTENTI: Liuzza e Damato di Milano

Davanti a una stupenda cornice di pubblico, con gran merito delle due tifoserie con cori e coreografie, e una tribuna centrale del "Ciccione" gremita come non mai in questa stagione, la Sanremese porta via un punto prezioso per come si erano messe le cose.

Una grande Imperia per 20 minuti surclassa una Sanremese irriconoscibile, ma il rosso a Conti cambia tutto: anche se i matuziani ci mettono un po' a carburare, con una rete in chiusura di tempo e una a inizio ripresa, inchioda il risultato sul 2-2 finale.

Cinque punti di vantaggio sui playout con ancora sei a disposizione in due partite: la salvezza matematica potrebbe arrivare domenica col Club Milano.

LA CRONACA DEL MATCH

3' è una cornice splendida quella in cui le due squadre sono scese in campo in quella che è la massima espressione del calcio della provincia

4' proteste matuziane per un contatto tra Moreo e Rossi in area, ma per arbitro e assistente non c'è nulla

6'Imperia in vantaggio: doppio corner e sul secondo angolo, sponda per Viti che svetta in mezzo alle tante teste biancazzurronere e insacca battendo Licata

13' raddoppio dell'Imperia: Diallo apre sulla sinistra per Bettin, il suo cross trova Conti libero davanti a Licata che batte a rete segnando il gol del 2-0. Sanremese totalmente in bambola

17' progressione di Costantini che mette una palla d'oro a Simonetti che però non aggancia

18' intanto inizia a piovere, seppur in maniera non pesantissima

19' ammonito Djorkaeff

20' l'Imperia resta in dieci: Conti subisce fallo da Rota ma l'arbitro lascia correre, il fallo di reazione del 9 nerazzurro virne ravvisato dal guardalinee e arriva il rosso per l'autore del 2-0

23' inizia a piovere in maniera più insistente

28' nonostante l'uomo in più è ancora timido l'approccio matuziano

39' prima azione seria della Sanremese con un giropalla che coinvolge tutta la squadra, Djorkaeff si trova un muro nerazzurro al momento del tiro e poi Simonetti riesce a rubargli palla, ripartire e prendersi fallo tra gli applausi scroscianti del "Ciccione"

43' la Sanremese riapre il derby! Cross di Girgi, stavolta la dormita è della difesa nerazzurra (che ha pur sempre un uomo in meno) e Monticone di testa batte Rossi

Finisce il primo tempo dopo 2 minuti di recupero. Tra la rete matuziana e il recupero, Djorkaeff ha avuto tre occasioni enormi per pareggiare, due sprecate e una parata da Rossi

Inizia la ripresa. Si gioca senza pioggia, il campo ha tenuto bene quella caduta nel primo tempo

49' cross di Busato, Bettin col mancino prova al volo, tiro debole che rimpalla su Diallo e finisce fuori

53' Djorkaeff apre per Fofana, cross basso direttamente tra le braccia di Rossi

54' il pareggio della Sanremese! Cavaliere da fuori impegna Rossi coi pugni, sulla respinta arriva il mancino chirurgico di Girgi che aiutato da una deviazione di un difensore nerazzurro riesce a siglare il pareggio

56' Pereira per Moreo

66' ci sono ampi spazi per le ripartenze matuziane: cross basso di Djorkaeff, Nguegang a botta sicura, bravo Rossi a respingere

67' Garcia per Monticone

74' Rojo e Mbakogu rilevano Nguegang e Grosso. Banchini prova a vincerla

80' punizione di Costantini che prende la barriera e finisce in corner

81' Palella per Fofana. Per Riolfo ancora nessun cambio

Finisce il match dopo 4 minuti di recupero. La Sanremese nel finale prova timidamente a trovare la rete della rimonta totale ma senza successo. L'Imperia in 10 porta a casa un punto prezioso