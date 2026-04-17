Petanque: Muller Bordighera e GSP Ventimiglia qualificate alle finali di Dronero

Si è conclusa la prima fase del campionato nazionale di petanque di Serie A maschile e femminile, e per l’estremo ponente arrivano segnali decisamente positivi: entrambe le formazioni locali staccano il pass per la Final-Four di Dronero, in programma il 25 e 26 aprile.

L’ultima giornata non riservava particolari insidie in termini di qualificazione, già acquisita, ma ha comunque offerto spunti tecnici interessanti. Nel torneo maschile, la Muller Bordighera è incappata in una netta sconfitta in trasferta contro l’ABG Genova, con il punteggio di 18-4. A salvare parzialmente la prestazione sono state le vittorie individuali di Frank Antoine Sciortino e Mauro Carassale.

Molto più combattuto il confronto nel campionato femminile, dove il G.S.P. Ventimiglia ha affrontato il S. Bartolomeo in una sfida decisiva per le avversarie, obbligate a vincere per qualificarsi. Dopo un avvio convincente, con le ventimigliesi avanti 6-2 grazie ai successi della coppia R. Greco–Peirano, di Occelli nell’individuale e di Bagalà nel tiro di precisione, la partita ha cambiato volto.

Dal terzo turno, infatti, le imperiesi hanno ribaltato l’inerzia vincendo le due gare a coppie con Arimondo–Sibelli e Dagati–Pinelli. Le sfide individuali si sono chiuse in equilibrio, con Ardissone a segno per il S. Bartolomeo e Occelli per il Ventimiglia. Sul punteggio di 8-8, l’ultimo turno ha confermato l’assoluto equilibrio: una vittoria per parte, con Ardissone–Arimondo da un lato e Bagalà dall’altro. La gara a terne si è conclusa in parità, fissando il risultato finale sul pareggio.

Definiti anche gli accoppiamenti per le semifinali: sarà il Vita Nova Savigliano l’avversario di entrambe le squadre ponentine. La Muller Bordighera parte sulla carta sfavorita, avendo già perso due volte contro la formazione piemontese, dominatrice della prima fase. Più aperto, invece, il pronostico per il G.S.P. Ventimiglia, atteso da una sfida che si preannuncia equilibrata e combattuta.

Ora l’attenzione si sposta su Dronero, dove in palio ci sarà il titolo: l’estremo ponente si presenta con due carte importanti da giocare.