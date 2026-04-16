Volley femminile. Grafiche Amadeo, quarto set fatale in serie C contro il Coombo

Serata amara per il Grafiche Amadeo nel campionato maschile di Serie C di pallavolo. Nel recupero della 16ª giornata, disputato a Voltri, i gialloneri cedono per 3 a 1 contro il Colombo Psa Italy, vedendo sfumare ancora una volta la possibilità di conquistare punti preziosi per la classifica. Dopo aver perso il primo set 25-21, Gazzera e compagni hanno reagito con carattere imponendosi 19-25 nel secondo. Il terzo parziale è però andato nettamente ai genovesi (25-13) e, nel quarto set, equilibrio e tensione hanno giocato un ruolo decisivo: il Colombo si è imposto 25-23, chiudendo il match. Il Grafiche Amadeo tornerà in campo sabato 18 aprile in trasferta contro il Futura Avis Bertoni, formazione spezzina attualmente distante undici punti in classifica.

Notizie positive arrivano invece dalla Prima Divisione femminile, dove il Riviera Volley Sanremo Pesce Innamorato, già promosso, torna in campo venerdì 17 aprile al Mercato dei Fiori di Sanremo per il derby contro Edilizia Crescente. Le ragazze di coach Guadagnoli sono reduci dalla vittoria per 3 a 2 contro il Vbc Savona e guidano la classifica con un ampio margine sulle inseguitrici. Buon momento anche per la formazione maschile di Prima Divisione targata Zeta Soft Informatica, che ha espugnato il campo dell’Albisola con un convincente 3 a 1. Dopo un avvio complicato, complice l’orario mattutino, i ragazzi guidati da Gabriele Artuso hanno preso il controllo del match, imponendosi con parziali netti.

Under 13 maschile

Capitolo a parte per la formazione Under 13 maschile Zanotto Sanremo, protagonista di una prestazione di grande valore. I giovani gialloneri hanno infatti superato l’Albisola per 3 a 1 nello scontro diretto, conquistando un sorpasso importante in classifica sul Toirano e mettendo una seria ipoteca sull’accesso alle finali. Grande entusiasmo attorno al gruppo, costruito con attenzione dai tecnici Alberto Ausenda e Rocco Dichio, che stanno guidando i ragazzi in un percorso di crescita sportiva e umana molto apprezzato anche dalle famiglie.