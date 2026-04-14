Grand Prix d’Italia Dragon Cup 2026: Festa grande sulle banchine dello Yacht Club Sanremo

Tantissimi i campioni mondiali e olimpici presenti che si daranno battaglia per 4 giorni.

Il Dragone, disegnato da Johan Anker nel 1929, classe olimpica dal 1948 al 1972, continua ad essere una delle barche più belle e diffuse a livello mondiale, e Sanremo è uno dei luoghi più amati da questa classe. Tra tutti i Dragone famosi presenti, ci piace ricordare Bluebottle GBR192 che la Regina Elisabetta omaggiò come regalo di fidanzamento al Principe Filippo.

Regate, ma non solo: amicizia e momenti di convivialità fanno del Dragone una delle classi più affascinanti.

La manifestazione a Sanremo di Grado 1 (evento riconosciuto dalla International Dragon Association come competizione di alto livello) include anche il Campionato Italiano: sabato 18 maggio scopriremo i vincitori.

Al termine dei 4 Gran Prix, che quest’anno si svolgono tutti in Europa, le barche partiranno per il campionato del mondo, il prossimo novembre a Hong Kong.



