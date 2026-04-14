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Sport | 14 aprile 2026, 18:06

Grand Prix d’Italia Dragon Cup 2026: Festa grande sulle banchine dello Yacht Club Sanremo

Più di 50 Dragone provenienti da 15 paesi da mercoledì si sfideranno nelle acque del golfo rivierasco per il Grand Prix d’Italia, uno dei quattro Grand Prix che si svolgono al mondo.

Dragon Cup - Yacht Club Sanremo. Foto: Elena Razina.

Dragon Cup - Yacht Club Sanremo. Foto: Elena Razina.

Tantissimi i campioni mondiali e olimpici presenti che si daranno battaglia per 4 giorni.

Il Dragone, disegnato da Johan Anker nel 1929, classe olimpica dal 1948 al 1972, continua ad essere una delle barche più belle e diffuse a livello mondiale, e Sanremo è uno dei luoghi più amati da questa classe. Tra tutti i Dragone famosi presenti, ci piace ricordare Bluebottle GBR192 che la Regina Elisabetta omaggiò come regalo di fidanzamento al Principe Filippo. 

Regate, ma non solo: amicizia e momenti di convivialità fanno del Dragone una delle classi più affascinanti.

La manifestazione a Sanremo di Grado 1 (evento riconosciuto dalla International Dragon Association come competizione di alto livello) include anche il Campionato Italiano: sabato 18 maggio scopriremo i vincitori. 

Al termine dei 4 Gran Prix, che quest’anno si svolgono tutti in Europa, le barche partiranno per il campionato del mondo, il prossimo novembre a Hong Kong.


 

Redazione

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