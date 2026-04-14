Ginnastica. Gym Insieme Sanremo in evidenza all’Interregionale: cresce il talento delle giovani ginnaste

Lo scorso fine settimana le ginnaste della Gym Insieme Sanremo sono state impegnate nel Campionato Interregionale di Eccellenza di 1° livello di ginnastica artistica, svoltosi a Villasanta, in provincia di Monza e Brianza. L’elevato numero di partecipanti ha reso necessaria la suddivisione della competizione in due giornate.

Ad aprire la gara, nella mattinata di sabato, è stata Valeria Vota (classe 2016), in gara nella categoria Allieve A. Nel pomeriggio è poi toccato alla sorella Teresa Vota (classe 2013), impegnata tra le Allieve C. La giornata di domenica ha visto invece protagoniste Myriam Bestagno (classe 2014, categoria Allieve B) e Sofia Barillari (classe 2012, categoria Junior A).

Nonostante qualche imprecisione dovuta all’emozione, le atlete hanno offerto nel complesso buone prestazioni, portando a termine esercizi arricchiti da elementi di maggiore difficoltà rispetto alla passata stagione. Un miglioramento tecnico che ha consentito di innalzare il punteggio di partenza e di mostrare i progressi compiuti nel corso dell’anno.

La trasferta lombarda si è rivelata anche un’importante occasione di confronto con alcune delle società più competitive del circuito nazionale CSEN, che le ginnaste sanremesi ritroveranno nelle Finali Nazionali in programma a fine maggio a Cesenatico.

Grande soddisfazione da parte dello staff tecnico che sottolinea l’impegno e la dedizione dimostrati dal gruppo, elementi che stanno portando ad una costante crescita delle atlete. Un ringraziamento particolare è stato, inoltre, rivolto alle famiglie, sempre presenti e partecipi alle iniziative dell'associazione.

I prossimi appuntamenti: giovedì 16 aprile molte ginnaste del sodalizio sanremese prenderanno parte al GEF, il Festival Mondiale di Creatività nella scuola, mentre nel weekend del 25 e 26 aprile le squadre élite e agonistica saranno impegnate ad Agrate nel Campionato Interregionale di Eccellenza di 2° e 3° livello.