Sanremo, dai primi live con cinque spettatori ai selfie con i fan: cresce il fenomeno social Georgy Tennis

“I canali social stanno andando bene: recentemente sono stato al Monte-Carlo Masters per il torneo e abbiamo fatto numeri importanti, ottenendo circa mille nuovi follower”. Georgy Tkachenko (Georgy Tennis sui social) racconta con entusiasmo la crescita del suo progetto digitale dedicato al tennis, diventato negli ultimi anni un punto di riferimento per appassionati e curiosi.

“Oggi il profilo su Instagram conta oltre 20mila follower, mentre su TikTok siamo a 18.500. C’è poi anche il canale YouTube, dove pubblico contenuti più lunghi, mentre quelli brevi – che hanno più seguito – li porto sugli altri social”.

La crescita online si riflette anche nella realtà dei tornei: “Sto iniziando a notare un seguito vero e proprio. Tante persone vengono a salutare, chiedere una foto o farsi autografare una pallina. In quattro giorni avrò fatto circa 150 foto: è stata una sensazione bellissima e sto preparando un video per ringraziare tutti. È incredibile vedere questo percorso in pochi anni”.

Il torneo monegasco, racconta, ha dato un segnale forte sul momento del tennis: “Quest’anno Montecarlo era pienissimo, i biglietti online erano praticamente introvabili. Negli altri anni qualcosa all’ultimo si trovava sempre. Segno che il tennis sta spopolando sempre di più, anche grazie all’effetto Jannik Sinner”.

La storia di Tkachenko parte da lontano. Russo d’origine ma cresciuto a Sanremo, due anni fa raccontava così l’inizio del suo percorso: “Quando ho scoperto che Sky Sport mi aveva citato sui social non ci credevo. Ero a lavoro, mi sono arrivati tanti messaggi e quando ho controllato il cuore mi andava a mille”.

Poi la svolta con la prima crescita social che continua a proseguire, portandolo ora a essere una voce riconosciuta del mondo della racchetta.