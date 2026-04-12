Ventimiglia, oltre settanta atleti alla seconda edizione di L.I.M.I.T.E (Foto)

Ventimiglia ospita la seconda edizione di L.I.M.I.T.E, light international marcial tournament evolution, organizzata dal Club Phuket Muay Thai.

I combattenti si sono affrontati in varie discipline presso la palestra comunale Gil. "Abbiamo coinvolto tre palestre italiane, due francesi e una monegasca" - fanno sapere gli organizzatori - "Oltre 70 gli atleti partecipanti".

"A vincere è stato lo sport visto che un folto pubblico ha potuto assistere alle performance dei fighters" - sottolineano - "Ringraziamo per il sostegno il comune di Ventimiglia, il Kombat tour Liguria, che oltre a numerosi premi tra i quali la cintura per il trentennale del club Phuket ha contribuito anche per le medaglie per tutti i partecipanti, e tutti i membri dell’arbitraggio-giudice di gara. Ospite speciale in rappresentanza della Muay thai il maestro Djao Galaxy Gym. Siamo, inoltre, soddisfatti per la doppia vittoria nel settore femminile dell’atleta del Club Phuket Veronica Trevisan, vittoriosa sia a Ventimiglia che al vertical Arena, il giorno successivo".