Calcio. Serie D, il racconto di Sanremese-Derthona (Live)

SANREMESE-DERTHONA 0-0
SANREMESE: Bohli, Garcia, Djorkaeff, Girgi, Cavaliere, Grosso, Andreis, Fofana, Nguegang, Mbakogu, Rota. A disp. Licata, Di Fino, Bregliano, Moreo, Gagliardi, Monticone, Osuji, Anzalone, Cipriani. All. Banchini
DERTHONA: Cizza, Gagliardi Torriero, Disegni, Buongiorno, Perez, Gilli, Arcidiacono, Gerbino, Scalzi, Tocila, De Simone. A disp. Mandrino, Benedetti, La Cava, Atzeni, Screpis, Taverna, Patti, Farrauto, Pici. All. Buttu.
ARBITRO: Kumbulla di Verona
1' inizia il match
6' Andreis dall'out di sinistra fa tutto da solo, si accentra e tira, Cizza blocca in due tempi
9' vibranti proteste matuziane: dopo una splendida azione corale, Nguegang va giù in un presunto contatto con Cizza. Per l'arbitro non c'è nulla
13' è ancora la Sanremese a fare la partita. Per due volte Djorkaeff scodella due palloni in mezzo senza trovare nessuno
19' sugli sviluppi di un corner per la Sanremese, è Mbakogu a provare due volte la battuta in porta: la prima murato, la seconda trova l'esterno della rete da due passi
25' il Derthona prova a rialzare il baricentro dopo diversi minuti passati interamente nella metà campo bianconera
27' errore di Grosso che favorisce la ripartenza di Buongiorno che sbaglia a sua volta e permette alla difesa di casa di recuperare