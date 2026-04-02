Servizio civile universale: sono due i posti disponibili in Anci Liguria

Il Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale ha pubblicato il Bando Ordinario 2026 per la selezione dei volontari di Servizio Civile Universale.

Gli aspiranti operatori volontari dovranno presentare domanda di partecipazione esclusivamente attraverso la piattaforma DOL raggiungibile tramite PC, tablet e smartphone all’indirizzo https://domandaonline.serviziocivile.it/.

Le domande di partecipazione devono essere presentate esclusivamente nella modalità on line sopra descritta entro e non oltre le ore 14.00 del l'8 aprile 2026. Oltre tale termine il sistema non consentirà la presentazione delle domande. Le domande trasmesse con modalità diverse non saranno prese in considerazione. È possibile presentare una sola domanda di partecipazione per un unico progetto ed un’unica sede.

I progetti hanno una durata di 12 mesi, con un impegno di servizio di circa 25 ore settimanali da svolgere in presenza presso la sede scelta in fase di presentazione della domanda.

Anci Servizio Civile dei Comuni ricerca in Liguria 41 volontari, di cui 11 con basso reddito.

Nella sede di Anci Liguria, al Palazzo Ducale di Genova, saranno attivate 2 posizioni di servizio civile per supporto alle attività dell'Associazione e per migliorare l’offerta del servizio in relazione ai servizi socioeducativi dei Comuni.

Il dettaglio dei posti disponibili nei Comuni liguri e in Anci Liguria nell’allegato “Tabella-Liguria-2026”.

I requisiti

Per presentare domanda di partecipazione alla selezione è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

cittadinanza italiana, ovvero di uno degli altri Stati membri dell’Unione Europea, ovvero di un Paese extra Unione Europea purché il candidato sia regolarmente soggiornante in Italia; aver compiuto il diciottesimo anno di età e non aver superato il ventottesimo anno di età (28 anni e 364 giorni) alla data di presentazione della domanda; non aver riportato condanna anche non definitiva alla pena della reclusione superiore ad un anno per delitto non colposo ovvero ad una pena della reclusione anche di entità inferiore per un delitto contro la persona o concernente detenzione, uso, porto, trasporto, importazione o esportazione illecita di armi o materie esplodenti, ovvero per delitti riguardanti l’appartenenza o il favoreggiamento a gruppi eversivi, terroristici o di criminalità organizzata.

I requisiti di partecipazione devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda e, ad eccezione del limite di età, mantenuti sino al termine del servizio.

Ulteriori dettagli per la presentazione della domanda sono contenuti nel bando consultabile al link: https://www.scelgoilserviziocivile.gov.it/leggi-il-bando/

La selezione

Le procedure selettive prevedono la valutazione dei titoli e delle esperienze indicate nella domanda di partecipazione e un colloquio tenuto dai selettori accreditati dell'Ente titolare (Anci Lombardia o Anci Veneto o ANCI Associazione Nazionale Comuni Italiani) e/o dell'Ente d'accoglienza (Comune o Ente indicato nella domanda di partecipazione).

L' assenza ai colloqui equivale all'esclusione dal bando.

equivale all'esclusione dal bando. La data e l'orario dei colloqui di selezione saranno comunicati su questo sito nei tempi utili come previsto dal Bando.

dei colloqui di selezione saranno comunicati su questo sito nei tempi utili come previsto dal Bando. I colloqui potranno essere "a distanza" e/o "in presenza".

I Progetti

Tutti i progetti hanno una durata di 12 mesi

Prevedono la certificazione o attestazione delle competenze e un percorso di orientamento al lavoro.

Ai volontari è riconosciuto un contributo economico mensile pari a euro 519,47 e l'attestato di fine servizio.

Per maggiori informazioni: info@anciliguria.eu