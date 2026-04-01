Calcio. Serie D, è la super parata di Bohli della Sanremese la più votata di giornata

La parata dell'estremo difensore della Sanremese Omar Bohli sul varesino Tentoni è la più votata nel consueto contest settimanale della Lega Nazionale Dilettanti, che per ogni giornata propone una carrellata con le migliori prodezze dei portieri scelte tra i nove gironi dell'intero campionato e lascia agli utenti la possibilità di poter votare quella più bella.

Bohli è già finito svariate volte all'interno della rassegna in questa stagione, e nell'ultimo turno di domenica il suo salvataggio su una sorta di rigore in movimento del calciatore del Varese è stata votata come la parata più bella. Va detto che nel match terminato 0-0, anche uno strepitoso intervento dell'estremo sanremese classe 2005 su Cogliati, ipnotizzato una volta giunto a tu per tu col portiere a metà del secondo tempo, avrebbe potuto benissimo essere inserito nella rassegna.