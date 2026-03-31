Weekend perfetto per la NLP Sanremo: vittorie per Under 12 e Serie D, la corsa ai playoff continua

Altro weekend più che positivo per la NLP Sanremo che conferma il suo ottimo periodo in tutte le categorie ottenendo altri due successi nei campionati Under 12 e Serie D. La prima formazione a scendere in campo è stata proprio quella occupata nel torneo Under 12 in una trasferta contro Albenga. Dopo un inizio un po’ complicato la NLP riesce a prendere in mano le redini della partita, imponendosi nel corso di tutti e tre i set, aggiudicandosi una grande vittoria per 0-3. Grande apporto da parte di tutte le ragazze, a partire dalle più esperte fino alle più giovani con alcune atlete che hanno iniziato a giocare quest’anno ma che con l’aiuto del gruppo si sono integrate immediatamente con grandi risultati. Un’ottima prova di maturità in vista dei prossimi impegni.

Continua la propria cavalcata verso i playoff anche la Controcorrente NLP, che con un’altra grande vittoria in Serie D contro Arma di Taggia, si aggiudica il quarto posto in classifica, confermando la straordinaria stagione della società matuziana.

Grande approccio alla partita da parte della formazione matuziana che come tutte le ultime partite riesce a indirizzare la partita a proprio favore, un po’ di sufficienza nel secondo set, che però viene subito dimenticato con gli ultimi due parziali che chiudono la partita sul 3-1 per la NLP.

Grande altra prova per la Controcorrente che ora andrà incontro ad una piccola sosta prima del definitivo rush finale in campionato.



