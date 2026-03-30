Karate, la Mushin Dojo Ventimiglia brilla a Torino: oro per Mirko Borrello all’esordio interregionale

Prima gara interregionale per i ragazzi della Mushin Dojo Karate Ventimiglia, una società giovane ma già capace di distinguersi nel panorama agonistico. Al secondo anno di competizioni, il club conferma i progressi già evidenziati nella tappa di Andora del Windfestival 2025. A Torino arriva infatti un risultato di grande rilievo: Mirko Borrello conquista il primo posto nella categoria esordienti, centrando così il primo oro fuori dalla Liguria per la società. Un traguardo significativo che premia il lavoro svolto in palestra e la crescita costante dell’atleta.

Spazio anche alle nuove esperienze con l’esordio agonistico di Alessio Coscioli, che ha affrontato la competizione con impegno e determinazione, rappresentando un ulteriore segnale positivo per il futuro del dojo. Al di là dei risultati sportivi, resta centrale il valore educativo dell’esperienza: “è bello osservare come lo sport, in questo caso il karate, aiuti a rinsaldare i legami tra i ragazzi”. Un aspetto che conferma come la pratica sportiva sia non solo competizione, ma anche crescita personale e condivisione.