Calcio femminile. Esordio per le piccole calciatrici della Matuziana al "Noi ci Siamo" di Badalucco

Una giornata all’insegna dello sport e della condivisione quella di sabato 28 marzo, quando nella suggestiva Valle Argentina il Badalucco Calcio ha ospitato il torneo “Noi ci Siamo”, organizzato dal C.S.I Imperia Sanremo.

All’evento hanno partecipato diverse realtà del territorio: Badalucco, Caramagna, Piani di Imperia, Riva Ligure e, per la prima volta in assoluto, anche la scuola calcio della Matuziana Femminile, portando entusiasmo e novità alla manifestazione.

Il torneo si è svolto in un clima di grande sportività e fair play, accompagnato da momenti di convivialità, buon cibo e tanto divertimento per atleti, famiglie e organizzatori. Un’occasione che ha saputo unire diverse generazioni nel segno dei valori più autentici dello sport.

Particolarmente significativo il debutto delle giovani calciatrici della Matuziana Femminile, protagoniste di una giornata che resterà nei ricordi di tutti i presenti. A sottolinearlo è stata Chiara Castagna, responsabile del settore femminile: “È stata una giornata ricca di emozioni, sia per la nostra nuova realtà di piccole calciatrici che per le famiglie presenti. Vederle giocare per la prima volta a Badalucco mi ha riportata indietro al mio esordio, esattamente 31 anni fa, quando indossai per la prima volta alla loro stessa età la maglia della Badalucchese”.

Un ringraziamento sentito è stato rivolto all’organizzazione, alle squadre partecipanti e al C.S.I Imperia Sanremo, per aver reso possibile una giornata così riuscita e partecipata.

Il torneo “Noi ci Siamo” si conferma così non solo un appuntamento sportivo, ma anche un momento di crescita e inclusione per tutto il territorio.