Calcio | Coppa Liguria di Prima Categoria. Stasera il ritorno di Olimpic - Virtus Sanremese, i matuziani ripartono dal 4-1 dell'andata

Il Lavagna 2.0 scoprirà questa sera il nome della squadra che le contenderà l’edizione 2026 della Coppa Liguria di Prima Categoria.
Al “Baciccia Ferrando” andrà in scena Olimpic–Virtus Sanremese, con i matuziani forti del successo per 4-1 ottenuto nella gara d’andata.
Resta da capire se i tecnici Berogno e Prunecchi opteranno per il turnover oppure se schiereranno tutti i titolari, anche alla luce dell’ampio margine sulle inseguitrici in campionato.
Calcio d’inizio alle ore 20:00, direzione di gara affidata a Laconi di Genova. Livescore attivo su Svsport.it.