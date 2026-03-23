Pallamano, storia e identità: l'Abc Bordighera festeggia 55 anni (Foto e video)

L'Abc Bordighera festeggia 55 anni consegnando attestati di benemerenza sportiva ai soci fondatori, ai presidenti, agli arbitri, agli allenatori e agli atleti che hanno contribuito a mantenere viva la società dagli inizi agli sviluppi recenti. Per l'occasione erano presenti anche i consiglieri regionali Walter Sorriento ed Enrico Ioculano.

"Desidero esprimere il mio più sincero ringraziamento per l'invito ricevuto in occasione del 55esimo anniversario di attività della vostra stimata società. E' con grande rammarico che devo comunicare la mia impossibilità a partecipare all'evento in quanto all'estero. Colgo l'occasione per complimentarmi con voi e con tutte le componenti della società per l'eccezionale lavoro svolto nella promozione della nostra amata disciplina. La vostra dedizione e passione per questo sport hanno contribuito in modo significativo alla crescita e alla diffusione della pallamano. Auguro a voi e a tutti i membri del club un successo straordinario per la celebrazione del 55esimo anniversario e un futuro ricco di traguardi e soddisfazioni". E' il messaggio del presidente della Federhandball Stefano Podini.

"Vorrei ringraziare tutti coloro che sono intervenuti, è stato un piacere ritrovare i vecchi, i giovani e i giovanissimi atleti" - afferma Sergio Giribaldi - "Spero che i giovanissimi possano continuare a portare avanti questa attività e possano regalarci grosse soddisfazioni che in parte abbiamo regalato noi e le categorie successive. Nella vita bisogna credere in quello che si fa, quelli come me ci hanno creduto e hanno fatto il massimo per la società che vorrei che continuasse ancora per anni a rappresentare in Francia lo sport e la pallamano in generale".

"Ho 55 anni e quindi è anche il mio compleanno quest'anno. Fino a 5 anni fa ho fatto l'arbitro e, quindi, ho potuto conoscere, con piacere, questa realtà. Mi fa piacere portare il saluto della federazione" - dice Luigi Regalia, delegato della federazione italiana gioco handball e presidente dell'area 2 - "Il motto delle Olimpiadi era 'è la tua energia' mentre il motto delle Olimpiadi di Torino di vent'anni fa era 'la passione vive qua'. Sono dettagli che forse servono a mettere in fila il valore che lo sport ha: è lo spirito di comunità che qua si è visto. La dimensione dello sport supera la parte prettamente sportiva e agonistica e diventa linguaggio comune e collettivo. Un euro investito nello sport porta a casa quattro o cinque euro di benessere per la comunità: il palazzetto, l'allontanamento dalle devianze giovanile, intrattenimento, cultura della salute, benessere e spirito di comunità. Un campo è un motore per fare comunità e allontanare i ragazzi dalle situazioni borderline. Buon compleanno all'Abc Bordighera e forza pallamano ligure".

"E' un piacere essere qua" - interviene il fiduciario provinciale del Coni Massimo Zorniotti - "Si può solo ammirare una società che ha una storia così. Veramente bravi, perché 55 anni di storia e sport significa che sono passate diverse generazioni e che, perciò, si è lavorato molto bene. L'Abc è stata un precursore per esempio delle polisportive che adesso vanno alla grande. Lo sport deve diventare accessibile a tanti giovani e deve diventare un posto in cui si collabora con più attività. Vi auguro altri 55 anni".

"55 anni sono un risultato importantissimo, soprattutto visti i tempi che corrono" - dichiara il consigliere regionale Enrico Ioculano - "Gestire un'attività 30 o 40 anni fa era diverso rispetto ad oggi. L'ho visto quando ero sindaco e lo vedo oggi in Regione. E' sempre più difficile: cambiano le normative e i costi, anche per le famiglie. Quello che riesce a fare la dirigenza, portando avanti una storia così encomiabile, va riconosciuto. E' importante dare forza e sostegno alla dirigenza. L'Italia è il paese in cui gli adolescenti d'Europa fanno meno attività fisica e proiettato a venti-venticinque anni in avanti sullo stato di salute della nostra società è preoccupante, l'80per cento della spesa sanitaria regionale è per la salute. Date, dunque, forza e sostegno a queste persone che hanno l'impegno, la voglia e ci mettono tempo, tolto anche alle famiglie, di portare avanti realtà così perché ci giochiamo gran parte della salute die nostri ragazzi".

"Sono felice di essere stato invitato al compleanno dell'Abc Bordighera. 55 anni è un bel traguardo. Penso che sia un esempio, di dedizione e costanza, per tutti noi" - sottolinea il consigliere regionale Walter Sorriento - "Oltre che una società, nata come polisportiva, credo che sia stata una famiglia per molte generazioni, in passato, e sicuramente lo sarà anche per il futuro. Avevo dodici anni quando ho conosciuto l'Abc Bordighera e per quel poco che l'ho vissuta, a livello scolastico, come sportivo mi ricordo i valori che trasmetteva. Grazie a tutti coloro che hanno permesso di arrivare a 55 anni. Vi auguro un futuro splendido".

Un riconoscimento è stato, infatti consegnato ai soci fondatori Emilio Biancheri, che fu anche presidente ed allenatore, Mauro Revetria, che fu anche presidente, Daniele Provasi, Ettore Campisi, Giuseppe Mandaglio, che fu pure un atleta, Beniamino Paris, Giuseppe Paris e Nino Anfosso, che fu anche un atleta; ai presidenti Giuliano Fiorini, Luciano Dall'Acqua, Vittorio Villoresi, Ermes Fusetti, Donatella Albano e Roberto Rizzi; agli allenatori delle squadre maschili Jean Claude Asnong, Franco Fiori, Elvio Aprosio, Gianni Lupano, Guido Bissaro, che fu anche un atleta, Sergio Giribaldi, che fu anche atleta, Silvano Delicati, che fu anche atleta, Josè Da Silva, Andrea Dall'Acqua, che fu anche atleta, Pierangelo Torrielli; agli allenatori delle squadre femminili Marioara Ditoiu, Marc Asnong e Maria Grazia Germano; alle atlete delle squadre femminili Francesca Anfosso, Stefania Antoniol, Nicole Asnong, Maura Bastianelli, Patrizia Bastianelli, Claudia Berlusconi, Antonella Bettoni, Eleonora Bettoni, Annalisa Borra, Raffaella Broi, Daniela Buschi, Rita Cabri, Cristel Cannas, Olimpia Caruso, Valentina Cigna, Maura Codo, Stefania Conte, Diana Dalmasso, Veronica Di Palmo, Serena Ferrigno, Paola Gambino, Maria Grazia Germano, Luana Grosso, Cristina Lanza, Agata Liotta, Barbara Luzzi, Martina Miccichè, Alessia Moraglia, Manuela Nasso, Ilaria Neuhoff, Eleonora Panzera, Elisabetta Panzera, Giovanna Ricci, Clezia Rigotti, Patrizia Romeo, Monica Santilli, Claudia Sasso, Stella Tonello ed Elisa Vagnetti; agli atleti delle squadre maschili Victor Asnong, Aldo Avagnina, Marino Balbo, Umberto Benedetto, Maurizio Biancheri, Yuri Carubia, Enzo Chiesa, Rodolfo Cigna, Miller Duo', Darles Fusetti, Gianluca Fusetti, Marco Gagliolo, Marco Lanteri, Walter Lucioli, Andrea Lupi, Andrea Luzzi, Luciano Martin, Fabio Masini, Claudio Masini, Riccardo Mazzali, Ivano Perilli, Franco Romeo, Giuliano Salvati, Mario Sanna, Francesco Sassone e Fulvio Spada; all'arbitro Gianluca Morelli e agli atleti delle altre discipline: per l'atletica leggera a Lorella Rossi e Maurizio Vigliarolo, per la scherma a Daniela Galuppi e per la pallavolo ad Aldo Da Pozzo. Sono stati consegnati anche i premi della lotteria ai vincitori, gagliardetti alla delegazione della pallamano francese, a Luigi Regalia, delegato della federazione italiana gioco handball e presidente dell'area 2 e al fiduciario provinciale del Coni Massimo Zorniotti, che ha donato un regalo all'Abc Bordighera da parte del Coni, e una maglia personalizzata al presentatore Rino Burzese.

Sabato pomeriggio è stato possibile, inoltre, ammirare, presso la sala rossa del Palazzo del Parco di Bordighera, la mostra fotografica e di cimeli storici dedicata alla storia della società e ai suoi protagonisti. La serata, riservata al 55° anniversario della fondazione della società, si è conclusa con un buffet di commiato preparato dalla Spes auser di Ventimiglia.