Coppa Italia Karate 2026, esordio da ricordare a Follonica per il giovane ponentino Samuele Morese

Un fine settimana all’insegna del grande karate nazionale quello del 21 e 22 marzo, quando la cittadina toscana si è trasformata in un vero e proprio palcoscenico sportivo ospitando la Coppa Italia Karate 2026, con la partecipazione di ben 1.216 atleti provenienti da tutta Italia. In questo contesto di altissimo livello ha fatto il suo esordio sul prestigioso tatami Samuele Morese, giovane atleta della Scuola Karate Wadoryu di Camporosso-Bordighera. Un debutto importante, vissuto con intensità e determinazione, accompagnato dalla delegazione dianese guidata dal maestro Di Latte.

L’atmosfera della competizione, carica di energia e tensione, non ha intimidito Samuele, che ha affrontato il suo incontro con coraggio in una categoria particolarmente numerosa e competitiva. La sua prova è stata positiva e combattuta, dimostrando buone basi tecniche e spirito agonistico. Al di là del risultato, questa partecipazione rappresenta un passaggio significativo nel percorso sportivo dell’atleta: un’esperienza che contribuisce alla crescita personale e alla maturazione in ambito competitivo. “Un’emozione pura”, quella vissuta sul tatami, che segna l’inizio di un cammino promettente.

Fondamentale anche il lavoro di squadra e la collaborazione tra realtà sportive del territorio. Un ringraziamento speciale va ai maestri Francesco Ciccia e Paolo Conte della Scuola Karate Wadoryu di Bordighera, oltre al maestro Di Latte, per il supporto, la disponibilità e l’accoglienza all’interno del gruppo, elementi che hanno permesso a Samuele di affrontare questa importante sfida nelle migliori condizioni possibili. Un debutto che lascia ben sperare per il futuro.