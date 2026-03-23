Ciclismo. Il Team OMCC monopolizza il podio della Granfondo Sanremo–Sanremo

Alla Granfondo Sanremo–Sanremo 2026, il Team OMCC si è presentato con sei atleti: Federico Borella, Nicholas Calipa, Mattia Magnaldi, Massimiliano Barbero Piantino, Alex Worsdale e Vanessa Santeliz Bautista.

Il giorno dopo il primo trionfo di Tadej Pogačar alla Milano–Sanremo, sulle stesse strade della Riviera dei Fiori è il Team OMCC a fare la voce grossa. Il team monopolizza l’intero podio maschile assoluto della Granfondo Sanremo–Sanremo: Nicholas Calipa primo, Alex Worsdale secondo, Massimiliano Barbero Piantino terzo. Tutti e tre tagliano il traguardo in 2:46:15, con una media di 36,09 km/h — numeri che raccontano una prestazione di altissimo livello. Tutti e tre, inoltre, primi nelle rispettive categorie.

La gara del Team OMCC si è decisa già nei primi chilometri, quando Nicholas Calipa è andato in fuga con un gruppo di corridori. A Santa Brigida si è ritrovato solo, ma è stato raggiunto dai compagni di squadra Alex Worsdale e Massimiliano Barbero Piantino. Da quel momento i tre hanno lavorato insieme fino al traguardo.

A raccontare la giornata è Nicholas Calipa: “È stata una gara bellissima. Ci siamo supportati l’uno con l’altro e li ringrazio, perché alla fine mi hanno lasciato vincere.”

Vanessa Santeliz Bautista seconda assoluta tra le donne, con il tempo di 3:26:04, prima nella sua categoria. Queste sono state le sue parole dopo la gara: “È stata una gara bellissima, la mia prima con il Team OMCC e sono molto soddisfatta. Un grazie speciale al DS Mauro Bertello, che mi ha incitata sulla Cipressa: il suo supporto ha fatto la differenza.”

La Sanremo–Sanremo si svolge il giorno successivo della Milano–Sanremo, anche detta la Classicissima di Primavera.

Si parte sul Lungomare Salvo d’Acquisto e si arriva sul mitico Poggio dopo aver scalato le salite di: Pantasina, Santa Brigida, Cipressa e Terzorio.