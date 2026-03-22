Calcio. Sanremese ko contro il Celle Varazze, Mister Banchini: "Abbiamo sbagliato, non ricapiterà più" (Video)

Un ko quasi indolore dal punto di vista della classifica, per la Sanremese, che in casa del Celle Varazze perde solo un punto di vantaggio sulla zona playout: da nove a otto.

Questa l'analisi di mister Marco Banchini al termine del match: "Gara approcciata bene, il Celle Varazze ha poi preso coraggio dopo venti minuti buoni da parte nostra, siamo stati dentro alla partita per provare a rimetterla in piedi, anche nei venti minuti finali con l'uomo in meno. Il Celle Varazze ha portato a casa il match con buone individualità. Noi dobbiamo migliorare sulla concretezza: certe partite le vinci con la mentalità giusta ancor prima di iniziarle".

Un ko sul quale Banchini non fa troppi drammi: "Siamo nel nostro percorso di crescita, dobbiamo rimanere sereni e pensare di ricaricare le energie, analizzando gli errori, in primis non aver fatto gol. Abbiamo sbagliato, non ricapiterà più: dobbiamo pensare a raggiungere il nostro obiettivo il prima possibile".

Un pensiero va anche sul rientro in campo di Gagliardi e la condizione di Mbakogu: "Siamo contenti del rientro di Giorgio, si sta allenando da alcune settimane dopo un problema grave di salute, ho provato a portarlo dentro appena è arrivata la possibilità. Jerry sta crescendo e per prendere l'ultimo momento di condizione deve giocare: sotto questo aspetto è il campo che decide, ancor prima che l'allenatore, quella che è la formazione: ci sarà spazio per tutti".