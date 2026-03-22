Calcio, Ospedaletti travolgente: 7-2 al Borghetto e tre punti d’oro in chiave salvezza

Gara a senso unico al “Ciccio Ozenda” con un Ospedaletti abile a tenere il controllo di un match che porta in casa orange tre punti importanti in chiave salvezza.

L’Ospedaletti prende il controllo del match già nei primi minuti e si rende pericoloso con Zito che conclude a fil di palo. Per il Borghetto l’unica occasione degna di nota è una punizione battuta da Condorelli che, però, Bazzoli para in tranquillità. Al 27’ gli orange trovano il meritato vantaggio con Ilias El Kamli che conclude a rete servito da Zito. Tre minuti dopo il vantaggio, Alemanno ha l’occasione per il raddoppio ma, dopo aver saltato la difesa avversaria, calcia sul portiere. Sempre Ospedaletti pericoloso: prima Alemanno si fa parare un’altra conclusione a rete, poi Zito tira a botta sicura ma la palla viene respinta sulla linea e, infine, Ilias El Kamli colpisce un difensore sempre sulla linea di porta. C’è tempo anche per una traversa colpita da Zito prima che, al 40’, i padroni di casa concretizzino il raddoppio con Alemanno, abile a finalizzare una lunga azione d’attacco dopo aver colpito la traversa con un tiro potente da fuori. Passano quattro minuti e l’Ospedaletti cala il tris con una rovesciata capolavoro di Zito, servito al centro da Alemanno. Si va all’intervallo sul 3-0.

La ripresa si apre con il gran tiro da fuori di Condorelli, ma Bazzoli si supera e chiude la porta. Al 51’, però, il Borghetto accorcia le distanze con Vignaroli che insacca dopo la respinta della difesa orange su un calcio di punizione di Condorelli. Ilias El Kamli si mette poi in mostra con un’azione in solitaria, ma il suo tiro viene deviato in angolo da Metani. Al 55’ è poker Ospedaletti: Turrini si fa tutto il campo palla al piede e serve Alemanno che salta un difensore e insacca di potenza. Al 65’ gli ospiti accorciano ancora le distanze con la sfortunata deviazione di Bacciarelli nella propria porta su tiro di Vignaroli. Al 75’ arriva la quinta rete dell’Ospedaletti: Zito lancia Ilias El Kamli che mette in porta e firma la sua personale doppietta. Alla festa orange si aggiunge anche Salmaso che, all’80’, infila sotto l’incrocio il calcio di punizione guadagnato da Zito al limite dell’area. Al minuto 87 gli orange chiudono i conti con Mohamed El Kamli che sfrutta al meglio l’assist di Salmaso e mette in rete.

Il triplice fischio dell’arbitro sancisce l’ampia vittoria dell’Ospedaletti che sale così a 33 punti in classifica e fa un importante passo avanti in chiave salvezza.

Ospedaletti - Borghetto 7-2

Marcatori: 27’ e 75’ El Kamli I., 40’ e 55’ Alemanno, 44’ Zito, 51’ Vignaroli, 65’ Bacciarelli (aut), 80’ Salmaso, 87’ Mohamed El Kamli

LE FORMAZIONI

Ospedaletti: 1 Bazzoli, 2 Bacciarelli, 3 Saih, 4 Turrini (65’ 16 Cascone), 20 Rosso (80’ 15 Santarsiero), 6 Russo, 7 El Kamli I. (85’ Lanteri), 8 Rotolo (70’ 13 Salmaso), 9 Alemanno (75’ 14 El Kamli M.), 10 Zito, 11 Sartori

A disposizione: 12 Gallo, 13 Salmaso, 17 Calderone

Allenatore: Fabio Luccisano

Borghetto: 1 Metani, 2 Sara P., 3 Condorelli (80’ 18 Sancinito), 4 Sabia, 5 Sanfilippo, 6 Amendola, 7 Gatto (85’ 13 Bova), 8 Zanatta (55’ 14 Dileo), 9 Vignaroli, 10 Di Bella, 11 Rimassa

A disposizione: 12 Mottola, 15 Kabashi, 16 Menzio, 17 Morro, 19 Sara F., 20 Velasquez

Allenatore: Edmondo Perrone

Arbitro: Enrico Mereto (Genova)

Ammoniti: El Kamli M., Amendola, Gatto, Rimassa