Granfondo Sanremo‑Sanremo “La Classicissima”: attesi oltre 300 ciclisti per la dodicesima edizione

Anche quest’anno la Granfondo Sanremo-Sanremo “La Classicissima”, giunta alla sua dodicesima edizione, chiuderà il grande weekend di ciclismo. La manifestazione, che segue di un giorno la gara dei professionisti, è in programma domenica 22 marzo con partenza alle ore 10 dal lungomare Salvo d’Acquisto. A pochi giorni dalla manifestazione, la proiezione delle iscrizioni indica una previsione tra i 300 e i 350 partecipanti.

“Anche quest’anno il grande weekend di ciclismo si concluderà il giorno seguente la gara dei professionisti, con la Granfondo Sanremo-Sanremo, inserita nel calendario manifestazioni – ha dichiarato l’assessore allo sport e turismo Alessandro Sindoni – Sanremo è da sempre legata a questo sport e sulle nostre strade sono state scritte alcune delle pagine più importanti nella storia del ciclismo. Un benvenuto a tutti i partecipanti, che si preannunciano numerosi, con l’auspicio che la Granfondo possa rappresentare anche un’occasione per scoprire le bellezze del territorio”.

La Granfondo, attraversata la città di Sanremo, proseguirà sulla statale Aurelia fino ad Imperia, da dove si percorrerà la val Prino, passando per Dolcedo, Pantasina e Vasia. Una volta tornati ad Imperia, i concorrenti saliranno fino alla frazione di Bellissimi per poi raggiungere Civezza e scendere a San Lorenzo al Mare. La parte finale, con l’aggiunta delle varianti su Terzorio, Pompeiana e Castellaro, ripercorrerà la Milano-Sanremo dei professionisti con la Cipressa ed il mitico Poggio sulla cui vetta è posto il traguardo. L’organizzazione sportiva è curata dall’UC Sanremo.

L’arrivo è previsto sul Poggio tra le 12:30 e le 13:30. Le premiazioni sono invece in programma a Villa Ormond, dove si terrà anche il pasta party finale, intorno alle ore 15.

“Con la dodicesima edizione, in programma domenica 22 marzo, si rinnova l’appuntamento con la Granfondo Sanremo-Sanremo “La Classicissima” – ha detto il Presidente dell’UC Sanremo Fabrizio Fusini – Una manifestazione che abbina l’entusiasmo ancoro viva del passaggio dei professionisti il giorno precedente, con l’emozione di percorrere alcune delle strade teatro delle sfide dei grandi Campioni del ciclismo. Suggestivo sarà poi il traguardo, posto al termine die mitici tornanti del Poggio. Desidero ringraziare i volontari e tutti coloro che domenica saranno sul percorso, garantendo il regolare svolgimento della manifestazione in totale sicurezza per i partecipanti”.

Prima della gara, la verifica delle licenze con la consegna del numero e del materiale si svolgeranno presso il Floriseum nel parco di Villa Ormond il sabato dalle 10 alle 12:30 e dalle 14:30 alle 18 (dove saranno anche possibili le ultime iscrizioni sul posto) e la domenica dalle ore 8 alle 9.

Per maggiori informazioni è possibile consultare il sito ufficiale: www.classicissima.it. La Granfondo Sanremo-Sanremo “La Classicissima” è presente anche su Facebook e su Instagram.

Intanto sono aperte le iscrizioni alla 55° Milano-Sanremo amatoriale, attraverso il sito ufficiale www.milano-sanremo.org, in programma l’7 giugno 2026.