Calcio. Sanremese, Rota Arensi premiato miglior giocatore di febbraio

Un pomeriggio di emozioni e orgoglio biancazzurro quello vissuto ieri al Museo della Sanremese, dove l’Associazione Culturale Circolo Biancazzurro Titti Tudini ha premiato il difensore Rota Arensi, maglia numero 97, come miglior giocatore del mese di febbraio.

Un riconoscimento importante per il giocatore biancazzurro, consegnato in un clima di grande partecipazione e vicinanza tra squadra e tifosi. Il premio è stato offerto dal Caseificio Elvese, a cui è andato il ringraziamento degli organizzatori per il sostegno all’iniziativa.

Nel corso dell’incontro, Arensi ha condiviso con i presenti momenti significativi della sua carriera, parlando anche del percorso calcistico del fratello e delle soddisfazioni che sta vivendo con la maglia della Sanremese Calcio.

“Come associazione siamo orgogliosi di poter ospitare e premiare questi giocatori – fanno sapere dal Circolo – parte integrante di una società ultracentenaria che porta il nome di Sanremo in tutta Italia”.