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Sport | 18 marzo 2026, 09:15

Pallavolo. Riviera Volley Sanremo, marcia trionfale per la Prima Divisione femminile: 14 vittorie e +11 in vetta

La formazione targata Pesce Innamorato domina il campionato, mentre brillano anche i giovani del vivaio giallonero

Pallavolo. Riviera Volley Sanremo, marcia trionfale per la Prima Divisione femminile: 14 vittorie e +11 in vetta

Prosegue senza ostacoli la corsa al vertice del campionato interprovinciale femminile di Prima Divisione per il Riviera Volley Sanremo, sempre più protagonista della stagione.

La formazione giallonera, sponsorizzata Pesce Innamorato e guidata da Nando Guadagnoli, ha conquistato domenica scorsa un successo fondamentale nello scontro diretto contro la seconda in classifica, il Bi Maxi Pub Nvvb, imponendosi con un netto 3-0 (25-19; 25-15; 25-21).

Una vittoria che consolida il primato e porta a 14 il numero di successi consecutivi, con un margine ora salito a ben 11 punti sulla più immediata inseguitrice, quando mancano ancora otto giornate alla fine della regular season.

Ma in casa sanremese non è solo la prima squadra a regalare soddisfazioni. Il futuro del club è già realtà grazie a un settore giovanile in piena crescita e capace di ottenere risultati importanti.

Grande entusiasmo, in particolare, per l’Under 13 maschile impegnata nel torneo 3vs3. Nella palestra delle scuole di Levà a Taggia, i giovani gialloneri – in campo con il nome Leoncini 1 Zanotto Sanremo – hanno dominato il concentramento, vincendo 3-0 sia contro il VT Arma Taggia sia contro il Bordivolley.

Due successi netti che valgono il primo posto in classifica e avvicinano la squadra alla qualificazione alla seconda fase del torneo. Un risultato che premia il lavoro svolto anche sotto la supervisione del tecnico della prima squadra Rocco Dichio.

Nonostante i tanti motivi di soddisfazione, arriva anche una nota agrodolce dal settore giovanile: l’Under 17 maschile targata Oliflor Sanremo è stata eliminata nei quarti di finale regionali dopo la sconfitta per 3-0 sul campo del Futura Avis Adas Mobile.

«Avremmo meritato qualcosa in più – commenta il tecnico Alberto Ausenda – ma tra alcune assenze improvvise e qualche errore difensivo non siamo riusciti a esprimerci al meglio».

Redazione

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