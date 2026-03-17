Ginnastica Artistica. Trionfo dell’ASD Vittoria al Trofeo Regionale CSEN “Città di Sanremo”

Grande giornata di sport a Sanremo, dove nella palestra dell’ASD Insieme Sanremo si è disputato il 3° Trofeo Regionale CSEN “Città di Sanremo”. Protagonista assoluta della manifestazione è stata l’ASD Vittoria, capace di imporsi in tutte le categorie della ginnastica artistica femminile e maschile (GAF e GAM).

La società ha confermato l’ottimo lavoro svolto durante la stagione, portando in pedana ben 39 ginnasti e distinguendosi in ogni livello di difficoltà, dai programmi base fino all’eccellenza.

Ad aprire la giornata sono state le più piccole del programma Rainbow, molte delle quali alla loro prima esperienza in gara: un debutto affrontato con entusiasmo e determinazione, che lascia intravedere prospettive molto positive per il futuro del vivaio.

Nel livello base sono arrivati numerosi podi, con medaglie d’oro per Chiara Orrigo, Emma Romeo, Margherita Mellano e Anna Palmiero, accompagnate da diversi argenti e bronzi nelle varie categorie. Ottimi risultati anche nel Rainbow avanzato, con primi posti per Aurora Rebaudo e Gianina Postelnicu.

Nella Cup Individuale (Allieve B) spicca la vittoria di Kinga Sokolowska Lancini, seguita da Beatrice Parodi, mentre nel programma Specialità l’ASD Vittoria ha dominato le classifiche con podi quasi interamente occupati dalle proprie atlete, tra cui Anita Vitetta, Aurora State ed Eleonora Sgrò.

Prestazioni di alto livello anche nel programma Eccellenza, dove si sono registrati successi importanti: tra questi il primo posto di Giada Bassetti tra le Junior A e le vittorie di Giorgia Di Carlo e Camilla Marostica nelle rispettive categorie.

Da segnalare anche il brillante risultato nel settore maschile: Gabriele Pellegrinelli, unico rappresentante della società, ha conquistato il primo posto nella categoria Allievi 1° livello, confermando la qualità del lavoro anche nella GAM.

Complessivamente, l’ASD Vittoria ha dimostrato non solo grande partecipazione numerica, ma soprattutto una qualità tecnica diffusa in tutti i programmi, dai corsi base fino all’agonismo di alto livello.

«Vedere le nostre atlete più piccole debuttare con gioia e le più esperte confermarsi ai vertici è la soddisfazione più grande – fanno sapere dalla società –. Questi risultati sono il frutto della passione e del lavoro quotidiano di tutto lo staff e dei nostri ragazzi».

L’evento, organizzato dal comitato CSEN, ha ancora una volta celebrato lo sport come momento di crescita e condivisione, con l’ASD Vittoria protagonista indiscussa della giornata.