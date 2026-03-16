Open Day allo Yacht Club Sanremo: sabato prossimo vela e opportunità gratuite per i giovani della città

Lo Yacht Club Sanremo apre le porte ai più giovani con un Open Day dedicato a bambini e bambine delle scuole elementari e medie, accompagnati dai genitori. L’appuntamento è fissato per sabato alle 18, nella sede di corso Nazario Sauro 32, al Molo Nord. L’iniziativa nasce con l’obiettivo di avvicinare i piccoli sanremesi al mondo della vela e far conoscere la storica Scuola Vela del club, attiva da oltre settant’anni nella promozione dello sport e dell’educazione al mare.

Durante l’evento sarà possibile visitare la struttura, incontrare gli istruttori e conoscere le imbarcazioni, oltre a partecipare a un momento conviviale con un piccolo rinfresco. Un’opportunità particolarmente interessante riguarda i primi partecipanti: i primi 50 giovani interessati potranno iscriversi gratuitamente a un corso di vela della durata di sei mesi, in partenza a fine aprile.

Il presidente Beppe Zaoli sottolinea il valore formativo dell’iniziativa: “La vela è uno sport accessibile, educativo e completo che aiuta ragazzi e ragazze a crescere in autonomia e responsabilità. È uno sport sano, che avvicina alla natura e insegna il rispetto delle regole del mare, valori che accompagnano i giovani anche nella vita di tutti i giorni. E il mondo della vela, una volta cresciuti, può aprire prospettive professionali spesso inaspettate”.

I corsi sono pensati anche per chi non ha alcuna esperienza, garantendo un approccio sicuro, educativo e divertente al mare. Lo Yacht Club Sanremo ha inoltre voluto ringraziare gli istituti scolastici che hanno collaborato alla diffusione dell’iniziativa, contribuendo a coinvolgere numerosi studenti del territorio.