NLP Sanremo, weekend perfetto: vittorie per Under 13 e Serie D, play-off sempre più vicini per la Controcorrente

Altro fine settimana ricco di soddisfazioni per la NLP Sanremo, che festeggia due importanti successi nei campionati Under 13 e Serie D, confermando il buon momento della società matuziana. Lunedì 9 marzo è scesa in campo la formazione Under 13 Colorificio Carini NLP, protagonista di una prestazione convincente che ha portato a una meritata vittoria. Le giovani atlete hanno gestito la partita con grande sicurezza, imponendosi in tutti e tre i set e mostrando sul campo i progressi maturati nel corso della stagione.

Determinazione, concentrazione e spirito di gruppo sono stati gli ingredienti principali della gara, con tutte le giocatrici coinvolte e protagoniste di una prova di squadra molto positiva. “Una partita che conferma gli ottimi miglioramenti ottenuti nel corso della stagione e il grande spirito di squadra dimostrato dalle atlete”. Grande risultato anche per la Controcorrente NLP, impegnata nel campionato di Serie D, che conquista una preziosa vittoria in trasferta contro il Golfo Diano. Le matuziane hanno gestito il match con autorità, accelerando nei momenti chiave della partita e chiudendo la sfida con un netto 3-0. Un successo che permette alla formazione sanremese di consolidare la propria posizione in zona play-off, alimentando le ambizioni della società per il finale di stagione.

“Con questa vittoria la squadra si conferma nelle posizioni che valgono i play-off, permettendo a tutta la società di continuare a sognare per il prosieguo della stagione”. Il prossimo appuntamento sarà un’altra sfida molto importante: la Controcorrente NLP tornerà infatti in campo contro il Volare Volley Arenzano, in una gara che potrebbe rivelarsi decisiva nella corsa alla fase finale del campionato.