Il Piemonte capitale del baseball internazionale: un calendario di eventi tra sport, memoria, solidarietà e inclusione

Dal 26 marzo al 3 aprile 2026, tra Mondovì (CN) e Torino, andrà in scena il Trofeo“4XBaseball” intitolato alla memoria di Michele Rosso: un torneo internazionale che riunirà squadre e protagonisti provenienti da Argentina, Francia, Venezuela e Italia per una settimana di sport, incontri culturali, inclusività ed eventi dedicati alla grande tradizione del diamante.

Organizzata dal JFK Baseball Mondovì – che in questo 2026 festeggia i 50 anni di attività - con il supporto di enti ed istituzioni locali, l’iniziativa nasce per ricordare Michele Rosso, figura fondamentale per la diffusione e la crescita del baseball nel Monregalese e in tutto il Piemonte e rappresenta un momento di grande valore per l’intero movimento italiano. Di assoluto prestigio la componente sportiva, che prevede un torneo che coinvolgerà le selezioni di Italia, Francia e Argentina, protagoniste di una competizione che si svolgerà tra Mondovì (CN) e Torino.

Ma l'evento non si limiterà al campo. Non sarà, infatti, soltanto una competizione, ma anche un’occasione di incontro tra storie, generazioni e culture diverse unite dalla stessa passione per il baseball, con una consistente attenzione dedicata alla componente sociale.

Per alcuni giorni il territorio piemontese si trasformerà quindi in un vero distretto del baseball internazionale, capace di accogliere atleti, dirigenti, appassionati e ospiti provenienti da diversi Paesi, in un programma che unisce sport, cultura e solidarietà.

Oltre il campo: eventi e cultura

Accanto alle partite del torneo, il Trofeo “4XBaseball” proporrà un ricco calendario di iniziative che coinvolgeranno il territorio e il pubblico. La manifestazione si aprirà a Mondovì con una cerimonia inaugurale che coinvolgerà le scuole locali e che unirà momenti istituzionali, musica, spettacolo e street food: cuore pulsante degli eventi sarà il campo da baseball cittadino. Il programma sarà inoltre arricchito da incontri con campioni e protagonisti del baseball internazionale oltre che da momenti di approfondimento dedicati alla storia e alla cultura del gioco: tra gli appuntamenti più significativi, la serata speciale organizzata al Centro incontri della Provincia di Cuneo con la Fondazione presieduta dalla leggenda della Major League Baseball Louis Sojo, che porterà testimonianze e racconti di alcuni dei protagonisti del baseball mondiale.

Oltre il campo: inclusione e solidarietà

Tra i temi centrali della manifestazione vi sarà lo sport inclusivo, con iniziative e momenti di confronto dedicati alla partecipazione degli atleti con disabilità e alla promozione dei valori di accessibilità, integrazione e pari opportunità nello sport. Saranno presenti e porteranno le loro testimonianze l'Associazione Italiana Baseball Giocato da Ciechi (AIBXC), realtà che unisce agonismo e impatto sociale, promuovendoregole unificate e passione condivisa per un baseball senza barriere e l'Associazione Dr-Agon, nata da quattro anni di esperienza e di collaborazione tra la Asd Grizzly di Torino e la Neuropsichiatria Infantile dell'ASL città di Torino, per promuovere la pratica sportiva del baseball all'interno di un percorso educativo psicosociale e di integrazione.

La manifestazione sarà accompagnata anche da un’importante iniziativa solidale: una raccolta fondi a favore dell’Ospedale Regina Margherita di Torino, collegata ad un torneo di beneficenza che si terrà presso il Golf club di Cherasco, a conferma della volontà degli organizzatori di affiancare allo spettacolo sportivo un impegno concreto verso la comunità.

Un evento internazionale nel segno della memoria

Il Trofeo dedicato a Michele Rosso porterà in Piemonte talenti e personalità di primo piano del baseball internazionale, offrendo al pubblico locale uno spettacolo sportivo raramente apprezzabile in Italia.

“Questo torneo nasce per ricordare una figura che ha segnato profondamente la storia del baseball nel nostro territorio – dichiarano Stefano Gazzola, presidente del JFK Baseball Mondovì ed Enrico Rosso, direttore sportivo della società -. Il nostro obiettivo è costruire un evento che abbia continuità anche negli anni a venire, e che sia capace di unire sport, cultura, inclusione e solidarietà, trasformando Mondovì e il Piemonte in un punto di riferimento internazionale per il baseball. Sarà un momento di incontro tra Paesi, generazioni e storie diverse, nel segno dei valori che questo sport rappresenta”.

I principali dettagli dell'evento saranno svelati nel corso di una conferenza stampa che si terrà lunedì 23 marzo alle ore 17 presso la Sala Trasparenza del grattacielo della Regione Piemonte, a Torino.

Il programma degli eventi

Da giovedì 26 a sabato 28 marzo

Arrivo delle squadre internazionali e delle delegazioni del mondo del baseball

Sabato 28 marzo, Cherasco

Torneo di golf benefico con raccolta fondi a favore dell’Ospedale Infantile Regina Margherita di Torino

Domenica 29 marzo, Mondovì

Cerimonia inaugurale del torneo con momenti istituzionali, spettacolo musicale, street food e DJ set finale

Lunedì 30, martedì 31 marzo, mercoledì 1 e giovedì 2 aprile

Partite del Torneo internazionale come da calendario

Giovedì 2 aprile, Cuneo

In serata incontro speciale con la Fondazione Louis Sojo presso la Sala Einaudi della Provincia di Cuneo, con dialoghi e testimonianze dei protagonisti del baseball internazionale.

Venerdì 3 aprile, Mondovì

Finale del torneo e cerimonia ufficiale di premiazione

Calendario gare

Lunedì 30 marzo, Torino, Campo Via Passo Buole

Italia vs Francia

Francia vs Argentina

Martedì 31 marzo, Mondovì

Italia vs Argentina

Mercoledì 1 aprile, Torino, Campo Via Passo Buole

Francia vs Italia (ritorno)

Argentina vs Italia (ritorno)

Giovedì 2 aprile, Mondovì

Argentina vs Francia (ritorno)

Venerdì 3 aprile, Mondovì

Ore 14.00 finale 1°-2° posto

Ore 17.00 Cerimonia ufficiale di premiazione

Tutte le partite saranno disputate sulla distanza di sette inning.

Per aggiornamenti e dettagli: piemontesport.org; jfk.bc.mondovi@gmail.com

