Calcio | Coppa Liguria di Prima Categoria. La Virtus Sanremese vede la finale dopo il 4-1 all'Olimpic

Accesso alla finale quasi ipotecato per la Virtus Sanremese che, ieri sera a Pian di Poma, ha superato l’Olimpic con un netto 4-1.

Le due capolista dei gironi A e B di Prima Categoria si ritroveranno mercoledì prossimo al Baciccia-Ferrando di Genova per la gara di ritorno, ma salvo clamorosi ribaltamenti la qualificazione all’atto conclusivo della Coppa sembra ormai nelle mani della squadra di Prunecchi.

A sbloccare il risultato per i matuziani è stato Burdisso, a pochi minuti dall’intervallo, trasformando un calcio di rigore. Nella ripresa la Virtus ha poi piazzato l’allungo decisivo con il gol di bomber Alvarez e con un’autorete che ha portato il punteggio sul 3-0.

Gjoka ha provato a riaprire la partita cinque minuti più tardi, ma a due minuti dal novantesimo Crudo ha fissato definitivamente il risultato sul 4-1.



Le formazioni:

VIRTUS SANREMO: Barbera, Virga, Crudo, Campagnani, Castaldo, Negro, Martelli, Burdisso, Alvarez, Taddei, Schillaci.

OLIMPIC: Gardano, Molinari, Fedri, Perucchio, Badano, Albertoni, Pinna, Rizzo, Morando, Pesenti, Pollarolo.



Arbitro: Fousfos di Albenga