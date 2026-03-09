Pallavolo. Il Grafiche Amadeo trionfa 3-0 contro il Villaggio Volley e festeggia Massimiliano Faraldi

Un’altra grande prova di forza per il Grafiche Amadeo, che ieri ha battuto il Villaggio Volley per 3 a 0 a Villa Citera, in un match valido per il campionato regionale di Serie C maschile di pallavolo. La vittoria, netta e senza storia, porta i gialloneri a quota 21 punti e consolida la sesta posizione in classifica.

I ragazzi di Rocco Dichio hanno dominato la partita dall’inizio alla fine, chiudendo con parziali netti: 25-6, 25-16, 25-15. Una prestazione mai in discussione, che ha messo in luce l’ottimo stato di forma della squadra e il grande lavoro del tecnico.

“Abbiamo tenuto sempre sotto controllo la partita, interpretandola con la giusta concentrazione e ordine”, ha dichiarato Dichio al termine del match. “Il momento più emozionante è arrivato nel terzo set, quando Massimiliano Faraldi, classe 1970, è entrato in palleggio. Un applauso meritato per lui, veterano del gruppo, che con la sua esperienza, passione e spirito di squadra continua a dimostrare che l’amore per questo sport non ha età.”

Il successo di ieri è stato un bel regalo per Faraldi, simbolo di esperienza e dedizione, che ha ricevuto il caloroso applauso dei compagni e del pubblico presente.

Con questa vittoria, il Grafiche Amadeo guarda già avanti, con l’obiettivo di fare bene nella prossima trasferta a Voltri, contro il Colombo Psa Italy, attualmente terza in classifica. La squadra è pronta a lottare per mantenere la posizione in classifica, mentre il campionato entra nel vivo.

Il successo dei gialloneri segue di appena 24 ore il ritorno alla vittoria per lo Zeta Soft, formazione che rappresenta il Riviera Volley Sanremo, nel campionato interprovinciale di Prima Divisione. Sabato, infatti, hanno trionfato 3-0 contro il Gabbiano (25-13; 25-9; 25-19), rafforzando così la terza posizione nel torneo.