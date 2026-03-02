 / Sport

Basket. BVC Sanremo, sconfitta esterna contro il Blue Sea Lavagna

Roster ridotto per i matuziani contro il Blue Sea: Berardi “Bravi per lunghi tratti, ma alla distanza abbiamo pagato”

Sconfitta esterna per il Bvc Sanremo E.On nella settima giornata di ritorno del campionato di Divisione Regionale 1, dove sul parquet del Blue Sea Lavagna i matuziani si arrendono 92-67 al termine di una gara combattuta per tre quarti (13-17, 27-16, 25-22, 27-12).

Ancora una volta in formazione incompleta, il Bvc Sanremo ha approcciato bene il match, chiudendo avanti il primo quarto e restando in partita fino all’ultimo intervallo, grazie soprattutto ai 26 punti di Tacconi Davide e ai contributi di Paciello (13) e Deda (9).

Nel finale, però, la maggiore profondità del roster lavagnese e le rotazioni più ampie hanno fatto la differenza, con i padroni di casa capaci di allungare nell’ultimo periodo fino al +25 conclusivo.

“Complimenti ai ragazzi presenti che sono stati bravissimi per tre quarti di gara – commenta coach Andrea Berardi – con un buon atteggiamento mentale anche in difesa. Purtroppo il roster ridotto ci ha penalizzato alla distanza, con un calo fisico evidente contro un avversario dalle rotazioni ampie e dalle buone individualità. Inoltre Colombo ha avuto un piccolo infortunio e abbiamo preferito risparmiarlo in vista dei prossimi impegni”.

Redazione

