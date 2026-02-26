"A te… Peppe", a Casa Vessicchio l'evento dedicato al Maestro

Si terrà oggi alle ore 15.00, presso la Lounge Mango di Casa Sanremo Chateau d’Ax PalaItalia ENIT, l’evento “A te… Peppe”, un omaggio dedicato al Maestro Peppe Vessicchio, figura straordinaria della musica italiana, capace di coniugare talento, passione e profonda dedizione all’arte della direzione d’orchestra.

L’iniziativa, organizzata con la partecipazione di artisti e amici che hanno condiviso con il Maestro momenti indimenticabili della canzone italiana, intende celebrarne l’eredità culturale e il prezioso lascito umano e professionale donato a generazioni di musicisti e appassionati.

Saranno presenti, tra gli altri il Maestro Enzo Campagnoli, Direttore d’orchestra, Vincenzo Russolillo, Presidente Casa Sanremo, Andrea Rizzoli, Manager e Socio del Maestro Peppe Vessicchio, Maurizio Caridi, Manager e organizzazione eventi, Valeriano Chiaravalle, Direttore d’orchestra, Andrea Pennino, Direttore d’orchestra, Federico Vacalebre, Giornalista e musicologo e Alessia Vessicchio, figlia del Maestro

Interverranno inoltre le autorità il Sindaco del Comune di Sanremo Alessandro Mager, l’Assessore al Turismo Alessandro Sindoni, l’ Assessore alla Cultura Chicca Dedali e l’Assessore della Regione Liguria Luca Lombardi.

Modera l’incontro la giornalista Grazia Serra.

L’evento rappresenta un momento particolarmente significativo: proprio nella città e nel contesto del Festival di Sanremo, dove il Maestro ha scritto pagine indelebili della musica leggera italiana con le sue numerose e memorabili direzioni, si intende ricordare il valore artistico e umano di una figura che ha contribuito a fare la storia della musica nel nostro Paese.

Il pomeriggio sarà caratterizzato da interventi, testimonianze e ricordi personali, offrendo al pubblico un’esperienza intensa che unisce arte, memoria ed emozione, nel segno di una carriera che ha lasciato un’impronta profonda nella cultura musicale italiana.