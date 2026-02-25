Sanremo Rugby, weekend di trasferte per tutte le categorie: crescita, gioco di squadra e buoni risultati (foto)

Fine settimana in trasferta per le formazioni del Sanremo Rugby. Sabato l’Under 12 è stata protagonista al campo “Fontanassa” di Savona per il raggruppamento organizzato dai padroni di casa, mentre l’Under 14 (insieme a Reds e Savona) ha disputato il proprio raggruppamento al campo “Zucconi” di Alessandria. Impegno di campionato ad Alba, invece, per l’Under 16 (con Imperia, Reds e Savona). Domenica è stata di scena l’Under 18 (con Savona e Imperia) per la partita di campionato contro Fossano al campo “Pino Valle” di Imperia.



“I ragazzi stanno crescendo e, con loro, cresce anche il gioco - commenta Manuel Calabrò, allenatore dell’Under 12 - sul campo si sono distinti per la coralità delle giocate e per il sostegno. Dovremo invece lavorare sulla salita difensiva, ma siamo contenti e orgogliosi del loro percorso verso la meta”.

“Prima uscita fuori regione e la squadra si è fatta valere con una bella prova in vista del torneo di casa - aggiunge il tecnico dell’Under 14, Diego Capelli - continua il lavoro serrato in settimana con l’obiettivo di equiparare le disomogeneità di squadra”.

Alessandro Viaggi, allenatore dell’Under 16, sottolinea come la sua squadra abbia messo in mostra “intensità di gioco, concentrazione, voglia di giocare e seguire i consigli degli allenatori” in un clima di amicizia tra le società.

“I ragazzi si sono divertiti molto - conclude il tecnico dell’Under 18, Davide Montpilier - unendo gli allenamenti con Imperia stanno dando vita a un bel gruppo, imparano a conoscersi e riescono ad avere la soddisfazione di portare a casa bei risultati”.



