Stelle nello Sport lancia l’edizione 2026: “Alleniamo i valori, premiamo l’eccellenza”

“Alleniamo i valori, premiamo l'eccellenza” è il claim 2026 di Stelle nello Sport, il progetto nato nel 2000 per sostenere e valorizzare il movimento sportivo ligure, promuovendo la cultura e i valori dello sport quale straordinario fattore educativo e di presidio socio-culturale.

Cultura, inclusione e solidarietà. Da 27 anni, Stelle nello Sport è al fianco del mondo sportivo ligure con molteplici obiettivi: celebrare gli sportivi della Liguria, portando alla ribalta storie di atleti, tecnici, dirigenti e società, promuovere lo sport per tutte le abilità raccontando esempi di resilienza e sostenendo le associazioni che operano nello sport per persone con disabilità. E ancora portare nelle scuole, a contatto con i giovani, esempi virtuosi e progetti di qualità per promuovere i valori dello sport e sani stili di vita. Negli anni Stelle nello Sport è diventata una “rete” sempre più ampia e impegnata nel sostenere la Fondazione Gigi Ghirotti, a cui sono stati donati oltre 580 mila euro (63 mila nell’ultima edizione).

Il lancio della 27° edizione del progetto si è tenuto presso la Fondazione Carige, alla presenza di Andrea Rivellini (Presidente della Commissione Sport della Fondazione Carige), Simona Ferro (Vicepresidente e Assessore Sport Regione Liguria), Silvia Salis (Sindaca di Genova), Franco Henriquet (Presidente Fondazione Gigi Ghirotti ETS), Mauro Ferrando (Presidente Porto Antico spa), Antonio Micillo (Presidente Coni Liguria), Dario Della Gatta (Presidente CIP Liguria) e Laura Patrignani (Coordinatrice Ed. Fisica Usr Liguria). Presenti alcune delle “stelle” dello sport ligure quali Francesco Bocciardo, Chiara Fiorelli, Enrico Zappavigna, Beatrice Serra, Federico Bergamasco, Ilaria Bavazzano, Gianfilippo Mirabile, Paola Fraschini.

Come per tradizione saranno due mesi intensi per votare ed eleggere gli sportivi liguri dell’anno che verranno celebrati giovedì 14 maggio prossimo nella 27° edizione del Galà delle Stelle, la Notte degli Oscar dello sport ligure. Parallelamente “corrono” il contest scolastico “Il Bello dello Sport” e il “Premio Fotografico Nicali – Iren”. Dal 22 al 24 maggio il Porto Antico si trasformerà per il 22° anno nel più affascinante villaggio sportivo d’Italia per accogliere la Festa dello Sport con l’Olimpiade delle Scuole e oltre 200 eventi, esibizioni, contest che nell’ultima edizione hanno coinvolto oltre 140 mila persone. Nelle scuole, Stelle nello Sport è protagonista con i suoi “talent” ma anche con gli esperti che portano sui banchi di scuola temi preziosi quali l’alimentazione, l’abuso di droghe e alcool, l’uso consapevole dei devices elettronici e le sfide dell’adolescenza.

Il percorso di Stelle nello Sport coinvolge anche grandi campioni dello sport azzurro e mondiale che donano i loro preziosi cimeli per l’asta benefica online su www.memorabid.com/stellenellosport. Le società sportive liguri scendono in campo per la Gigi Ghirotti anche attraverso la Lotteria delle Stelle che si chiuderà con il tradizionale brindisi di mercoledì 8 luglio ai Bagni Lido. Lo SportAbility Day, la grande festa dello sport per tutte le abilità, è fissato per sabato 10 ottobre al My Sport Village Sciorba ma sarà anticipato da una serie di tappe in varie località della Liguria.

Una “maratona” con oltre 50 eventi nell’anno e un impegno quotidiano nella promozione dello sport e i suoi protagonisti attraverso il portale www.liguriasport.com e la Newsletter dello Sport ligure, il Magazine Tv settimanale, l’Annuario Ligure dello Sport (distribuito in 9000 copie), la Web Tv e i Social che nell’ultimo anno sono arrivati a superare 1 milione di visualizzazioni.

Un impegno al fianco di Federazioni e Associazioni sportive, Scuole ed Istituzioni, portato avanti grazie al sostegno di Regione Liguria, Comune di Genova e Fondazione Carige, le sinergie istituzionali con Porto Antico, Camera di Commercio di Genova e Orientamenti, il contributo dei Gold Sponsor Iren Luce Gas e Servizi, Bper, Montallegro, Redelfi, Eco Eridania, Novelli 1934, Psa Italy, Cambiaso Risso, MSC e dei partner Italmatch, Axitea, Amiu, Clindent, Ignazio Messina, Gnv, Panarello, Genovarent, Costa Edutainment, Lido, ETT e il patrocinio di Coni, Cip, Sport e Salute, Usr Liguria, Università di Genova, Panathlon, Genoa Cfc, Uc Sampdoria, Ac Spezia e Virtus Entella. All’indirizzo www.stellenellosport.com/amici tutti i “protagonisti” di questa grande rete.



“Abbiamo ancora negli occhi e nel cuore la magia di Liguria 2025 Regione Europea dello Sport”, racconta Simona Ferro, Vicepresidente e Assessore allo Sport di Regione Liguria. “Un anno che ha visto protagonista anche Stelle nello Sport, sempre al fianco del movimento sportivo ligure nel raccontarne eventi, eccellenze e storie di solidarietà. Ora siamo pronti ad affrontare insieme un nuovo anno di grande sport, raccogliendo i primi frutti di un riconoscimento così prestigioso, capace di generare ricadute concrete e durature sul territorio: dal potenziamento dell’impiantistica sportiva all’importante ritorno turistico legato ai tanti partecipanti e visitatori degli eventi. Proprio come l’iniziativa presentata lo scorso autunno, ‘Le Radici dello Sport’, i semi piantati nel 2025 continueranno a crescere nel tempo, portando benefici tangibili e nuova energia a tutto il territorio. In questo percorso, Stelle nello Sport sarà ancora in prima linea per celebrarne i risultati e le storie di successo”.

“Stelle nello Sport è da anni un punto di riferimento nella valorizzazione del movimento sportivo ligure e nella promozione dello sport come strumento educativo, sociale e culturale - dichiara la Sindaca di Genova, Silvia Salis - iniziative come questa servono anche a mettere in relazione atleti, scuole, associazioni e istituzioni, creando una rete che rafforza il ruolo dello sport nella crescita dei giovani. Genova ha una grande tradizione sportiva e progetti come Stelle nello Sport aiutano a raccontarla e a trasmetterne i valori. Proprio in queste settimane, con le Olimpiadi invernali di Milano-Cortina, abbiamo visto ancora una volta quanto lo sport sia capace di unire e di trasmettere messaggi positivi alle nuove generazioni. È proprio questo lo spirito che iniziative come Stelle nello Sport riescono a portare ogni anno sul nostro territorio. Oltre alla dimensione sportiva c’è anche quella solidale - conclude Salis - che negli anni ha permesso di sostenere l’attività della Fondazione Gigi Ghirotti, una realtà preziosa per il nostro territorio. Anche per questo, l’amministrazione comunale guarda con grande attenzione a iniziative che riescono a unire sport, educazione e solidarietà rafforzando il legame tra la città e il mondo sportivo”.

“Fondazione Carige è orgogliosa di accompagnare anche nel 2026 il percorso di Stelle nello Sport che così tanto si adopera per sostenere e promuovere lo sport nel nostro territorio”, spiega Andrea Rivellini, Presidente della Commissione Sport di Fondazione Carige. “Riconosciamo nello sport un potente strumento attraverso il quale superare le barriere sociali e fisiche e grazie al quale ogni singolo individuo forma il proprio carattere. Un presidio socio culturale essenziale nello sviluppo delle giovani generazioni ma anche un aiuto sanitario di grande efficacia per la terza età. Lo sport è considerato da Fondazione Carige come uno degli ambiti nel quale incentrare la propria azione e pertanto, ancora una volta, insieme a Stelle nello Sport promuoviamo i valori dello sport per tutte le età e abilità”.

“Stelle nello Sport – sottolinea l’ideatore del progetto Michele Corti – vuole essere una vetrina importante per tutte le realtà sportive liguri, ma anche e soprattutto uno strumento per avvicinare i giovani allo sport, favorire integrazione e inclusione attraverso lo sport e rendere sempre più grande la “rete” che ogni anno sostiene in modo significativo la Fondazione Gigi Ghirotti. A tutti i nostri sostenitori e alle associazioni che ci seguono in questo percorso va il nostro ringraziamento. In 27 anni abbiamo fatto molta strada a sostegno dello sport ligure e vogliamo proseguire con rinnovato impegno e tanta passione”.

SPORTIVI E SOCIETA’ DELL’ANNO. Si aprono oggi le votazioni per eleggere gli sportivi dell’anno. Si vota sul sito www.stellenellosport.com o tramite il coupon pubblicato ogni venerdì sulle pagine sportive nazionali de Il Secolo XIX, a caccia degli eredi di Andrea Pinamonti (Rossoblucerchiato dell’anno), Filippo Armaleo e Chiara Rebagliati (Big), Filippo Repetto e Rachele Paris (Junior), Caterina Gransasso (Green) e PGS Auxilium Genova (Società dell’Anno). Verdetti finali il 24 aprile. Lo scorso anno sono stati ben 130.200 i voti espressi dal pubblico. Giovedì 14 maggio i Campioni verranno premiati in occasione del 27° Galà delle Stelle, la Notte degli Oscar dello sport ligure con il tradizionale mix di sport, spettacolo e tanta solidarietà che anticiperà tre giornate straordinarie di Festa dello Sport in scena al Porto Antico dal 22 al 24 maggio.



AL SERVIZIO DELLA SCUOLA. Sono in pieno svolgimento gli incontri tra studenti e campioni nell’ambito dello storico format “Una Classe di Valori” con la preziosa partecipazione delle stelle Francesco Bocciardo, Davide Mumolo, Filippo Armaleo, Cecilia Moretti e Federico Bergamasco. Preziosi anche gli interventi di qualificati professionisti di Montallegro nel progetto “più gusto per la vita” coordinato da Cristina Cambi con temi legati ai sani stili di vita (alimentazione, disturbi alimentari, abuso di device elettronici, alcool e droghe). Saranno coinvolti anche testimonial di calibro nazionale e internazionale all’interno del progetto Orientamenti di Regione Liguria. Oltre 15.000 i moduli di partecipazione al concorso scolastico “Il Bello dello Sport” richiesti dagli insegnanti di 120 scuole di tutta la Liguria. Stelle nello Sport opera, sempre più, in sinergia con l’Ufficio Scolastico Regionale con cui è stato riportato in auge l’appuntamento con “Il più Veloce della Città”. Sono già oltre il migliaio le adesioni per l’Olimpiade delle Scuole che si terrà Venerdì 22 Maggio nell’ambito della Festa dello Sport, al Porto Antico di Genova. Ogni classe potrà sviluppare un proprio percorso di almeno 5 discipline sportive e alla fine tutti vincitori con un premio per ogni studente. Tutti i dettagli dei progetti educational di Stelle nello Sport all'indirizzo www.stellenellosport.com/scuola.

SOLIDARIETA’. Dopo i 63.000 euro donati nel 2025, Stelle nello Sport afferma, con ancora più forza, il suo ruolo di sostenitore della Fondazione Gigi Ghirotti ETS. Le più prestigiose firme dello sport azzurro e internazionale partecipano all’Asta benefica delle Stelle sulla piattaforma www.memorabid.com/stellenellosport. Ogni settimana tanti cimeli originali e autografati vanno all’asta per la Ghirotti. Oggi scendono in campo alcune stelle liguri: Masini (Genoa), Giordano (Sampdoria), Cassata (Spezia), la Virtus Entella con il pallone autografato tutti i giocatori. E poi i due fratelli pallavolisti Paolo e Luca Porro con le maglie di Piacenza e Modena, Lorenzo Mark Finn con il body RedBull, Alberto Razzetti con la polo della Nazionale di nuoto e la maglia dell’Italrugby con le firme di tutti i protagonisti della sfida Italia-Cile giocata a Genova. E infine, chicca assoluta, il testimone dei Giochi Olimpici di Tokyo 2021 autografato dai componenti della staffetta 4x100 vincitori della medaglia d'oro (Tortu, Jacobs, Desalu e Patta) donato dalle Fiamme Gialle.

Il mondo sportivo ligure partecipa alla maratona benefica anche grazie alla “Lotteria delle Stelle” con una crociera Msc per 2 persone in palio e un voucher di 500 euro in servizi Genovarent tra le associazioni sportive che acquisteranno un carnet di 50 biglietti. Saranno raccolti fondi anche in occasione del galà delle Stelle e della Festa dello Sport (dettagli su www.stellenellosport.com/charity).

INCLUSIONE. Stelle nello Sport prosegue nel suo impegno per uno sport sempre più inclusivo. Sul portale www.sportabilityliguria.it racconta ogni giorno le storie di ragazze e ragazzi di ogni abilità. Grande attesa poi per lo SportAbility Day che illuminerà l’impianto Sciorba MySport il prossimo sabato 10 ottobre. Un appuntamento che sarà preceduto da tappe sul territorio con il coinvolgimento di storiche associazioni come Free Sport, Circolo Tennis Educazione e Sport Alberto Zizzini (Loano), Bic Genova, L’Amore è (Imperia), Sport per Tutti (Lido Genova), Eunike (Albisola).

ENERGIE PER LO SPORT. Per il terzo anno, Stelle nello Sport e Iren luce gas e servizi firmano il progetto “Energie per lo Sport” graie al quale vengono sostenuti eventi e associazioni su tutto il territorio ligure, appartenenti a 19 discipline sportive diverse: una partnership che sottolinea la volontà congiunta di promuovere il benessere delle comunità e uno stile di vita sano e sostenibile. Dopo il Trofeo Aragno e il Grand Prix Genoa Open di Ju Jitsu, sarà la volta di Festa dello Sport, Trofeo “Città di Rapallo”, Lerici Basket Summer Hoops, Meeting Atletica di Celle Ligure, Trofeo Nico Sapio, Trofeo Zita Peratti. Un sostegno prezioso anche per Andrea Doria, Ardita Savate, Colombo Volley, Free Sport, Lanterna Genova, Naica Asd, Polisportiva Quiliano, Tennis Club Sanremo e Triathlon Recco.

PREMIO FOTOGRAFICO NICALI-IREN. Lo Sport è anche creatività. Ritorna l’appuntamento anche con il contest che lo scorso anno ha raccolto 367 foto con oltre 20.000 interazioni sui social. Ogni ligure può inviare le proprie foto (massimo 3) entro il 16 marzo alla mail foto@stellenellosport.com. Tutte le foto in concorso saranno poste in votazione su Facebook e all’attenzione della giuria di qualità. Saranno ben 20 le foto premiate con alcuni premi speciali tra i quali una bicicletta Nilox offerta da Iren luce gas e servizi e un viaggio GNV per 4 persone più auto in direzione Sardegna o Sicilia.



A SUPPORTO DELLO SPORT. Stelle nello Sport mette a disposizione del mondo sportivo una serie di canali di promozione molto importanti. Ogni settimana tutti gli sport della Liguria sono protagonisti nel Magazine Tv in onda su Primocanale. Al mondo sportivo ligure dedica anche l’Annuario ligure dello Sport, preziosa vetrina giunta alla 19° edizione, fondamentale strumento di lavoro per giornalisti, dirigenti e operatori dello sport (in uscita a giugno). Ogni giorno viene pubblicata la Newsletter ligure dello Sport con notizie, eventi e approfondimenti su tutte le discipline sportive praticate in Liguria, grazie al quotidiano online www.liguriasport.com. Un canale speciale è stato dedicato allo sport che include con il sito www.sportabilityliguria.it e la Newsletter SportAbility inviata ogni venerdì. Sul sito www.stellenellosport.com e sui social ogni giorno vengono pubblicati gli aggiornamenti su eventi, incontri e attività dedicati al mondo sportivo ligure e agli appassionati di sport. Sui social sono oltre 40.000 fans e followers.

MEDIA PARTNERS. Stelle nello Sport può contare sulla preziosa media partnership con Il Secolo XIX, Primocanale e Radio Babboleo. Al fianco del progetto sono anche numerosi Web Partner: LiguriaSport.com, La Voce Di Genova, SvSport, SanremoNews, La Voce di Imperia, SavonaNews, Liguria Notizie, Sevenpress, Ivg, Genova24, Piazza Levante, LevanteNews, CittadellaSpezia, Il Pubblicista, Cronache Ponentine, InformaTutto, PianetaGenoa1893.net, SampdoriaNews, GenoaNews1893, SampNews24, BuonCalcioaTutti, Liguria2000news.

